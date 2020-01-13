«Две недели назад вообще машин сорок пострадало». Как в Петербурге дорожная яма поставляет клиентов шиномонтажке

Гигантская пробоина на ключевой магистрали северной части Петербурга оставила без колес сразу 9 автомобилей за вечер. В ближайшие годы ремонта на проблемном участке не предвидится, автоэксперты рекомендуют пострадавшим обращаться в суд.

После новостей о слете «любителей замены резины» выбоина была залатана силами городского комитета по благоустройству. Как рассказали «Фонтанке» участники «ремонтантного» ДТП, даже соблюдение ограничения скорости в 40 км час не позволило избежать драматического момента прощания с колесами и дисками. К удаче автомобилистов, совсем неподалеку от дыры в асфальте нашлось СТО, сотрудники которого помогли водителям поменять колеса.

Старший механик сервиса Александр Типаков рассказал, что далеко не для всех дело обошлось только шинами. Владельцам автомобилей с низкопрофильной резиной придется раскошелиться и на новые диски. Так, по его словам, одной из жертв ямы на пересечении проспекта Энгельса и 4-го Верхнего переулка стал Mercedes, лишившийся двух дисков, примерно по 40 тысяч рублей каждый. «Вообще в ноль», – оценил Типаков состояние «литья» после интимного знакомства колес немецкой машины с суровым покрытием петербургской дороги.

Как добавил директор СТО Юрий Малыгин, раньше злополучная выбоина была засыпана, но за 3-5 дней до аварии вновь обрела глубину, которая и помогла лишать колес не слишком внимательных водителей. В Сети некоторые автомобилисты утверждали, что зловредной яме полгода. Это никак не вступает в противоречие со словами Малыгина, ведь выбоины на дорогах могут становиться более опасными буквально из-за одного проезда по ним большегруза или даже просто тяжелой машины. К тому же последний отрезок Энгельса перед КАД весь в щербинах, словно уж очень прыщавый подросток.





По словам директора сервиса, сильнее всех пострадал новенький Posche Сayenne, который помял диски стоимостью в 80-90 тысяч рублей. Малыгин считает, что хозяину премиального автомобиля стоило бы попробовать взыскать эти средства с петербургских дорожников через суд. Как утверждают эксперты, эта идея не лишена смысла.

«Должна быть фиксация размера этих ям, они имеют жесткие нормативы, у этого участка дороги есть соответственный эксплуатант. Автомобилисты, повредившие диски и колеса, могут обратиться с иском. Такой прецедент был какое-то время назад на Васильевском острове на Уральской улице. У нас тогда два члена клуба оказались в такой ситуации, мы вели дела и получили компенсации, – рассказывает председатель региональной общественной организации защиты прав участников дорожного движения «Автоклуб А24» Денис Шубин. – Разбирательство длилось около года. Понятно, что никто желания не проявлял быстро компенсировать ущерб, все это спустилось в юридическую плоскость. По доброй воле быстро разойтись с автомобилистами у эксплуатирующего ДРСУ (дорожно-ремонтное строительное управление) не получилось. Имеет ли смысл тратить время? У всех разная ситуация, для кого-то поменять за 100 тысяч резину – это не деньги, для кого-то 5 тысяч – это уже деньги. Скажу так: судиться – это не безысходный вариант, но каждый решает для себя. У кого-то есть время, у кого-то времени нет».

Чтобы получить компенсацию, необходимо сразу же после аварии выполнить конкретный набор действий. Как рассказал «Фонтанке» автоюрист Игорь Мирзоев, первое, что нужно сделать, – вызвать ДПС. Инспектор должен замерить параметры ямы, после чего вынести постановление, в котором будет зафиксировано отсутствие вины водителя и все повреждения автомобиля, полученные в результате попадания в яму. После чего нужно сделать независимую экспертизу и направить претензию о повреждении автомобиля в адрес той организации, которая отвечает за эту дорогу.

«Если в добровольном порядке организация откажется выплачивать компенсацию, то стоит идти в суд, который уже установит ответственных. У эксплуатирующей организации есть шанс выиграть иск, но в том случае, если ей удастся доказать, что яма возникла, скажем так, чуть ли не за несколько минут/часов до происшествия. Наша компания уже 10 лет занимается подобными делами, и мы выиграли большое количество подобных дел. Важно, чтобы все было правильно оформлено сотрудниками ГИБДД», – отмечает автоюрист. Добавим, в конкурсе комблага на содержание дорог Выборгского района в течение первого полугодия 2020 года победило ОАО «Коломяжское».

Директор СТО и сам успел стать жертвой проспекта Энгельса, правда, его колесо подорвалось на другой яме, которая располагается чуть ближе к развязке с КАД. «2 недели назад это было. Там вообще машин 40 пострадало, а может, и больше», – говорит Малыгин. Казалось бы, что ямы, так удачно оказавшиеся прямо в районе его автосервиса, должны приносить ему клиентов и радость, но он с раздражением рассуждает о некачественном ремонте петербургских дорог.

Ближайший сервис все же ориентирован на ремонт и обслуживание конкретных марок автомобилей, а не на замену шин и выправление дисков. «У нас нет дископрокатного станка, данная яма невыгодна. Мы все здесь ездим на машинах, и мы на стороне автомобилистов», – замечает мастер СТО Антон Евсин. Поблизости есть еще две шиномонтажки, но они запрятаны в проездах без гигантских вывесок, которые точно заметит каждый. Как рассказали сотрудники обеих, в урожайный благодаря яме день им не досталось ничего.

Как рассказали «Фонтанке» в комитете по благоустройству, который занимается ямочным и аварийным ремонтом, обе пробоины в асфальте уже не представляют угрозы – специалисты в два приема устранили их. Первую яму, как раз ту, в которой повредил свои колеса директор СТО, устранили в субботу, 11 января. Вторую залатали 13 января. По словам начальника отдела содержания и эксплуатации дорог комитета по благоустройству Петербурга Николая Збика, проспект Энгельса уже давно требует ремонта, о чем регулярно информируется комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).





Собеседник «Фонтанки» в КРТИ сообщил, что указанный участок планируется отремонтировать через 3-5 лет. Стоит отметить, что в 2019 году ведомство привело в порядок отрезок проспекта Энгельса от Новосильцевского переулка до Северного проспекта. Деньги на расширение этого участка городские власти запрашивали еще в феврале 2019 года. Работы были оценены в 937 млн рублей, из которых, по задумке петербургских чиновников, 346 млн рублей должны были прислать федералы.

А 1 января 2020 года на сайте администрации появилось сообщение с мощным заголовком: «Впервые за последние три года Санкт-Петербургу выделяется федеральное финансирование на объекты транспортной инфраструктуры». Вот только из 18 млрд рублей правительство РФ одобрило выделение 7,1 млрд рублей на ближайшие два года. Чиновники уже определились, на что пойдут эти деньги, и проспекта Энгельса в списке нет. Первым объектом в перечне стоит строительство эстакадных съездов от Приморского шоссе к Лахта Центру, то есть будущему офису «Газпрома». На это потратят 3,8 млрд рублей.



На ближайшие три года в адресных программах комитета этого участка проспекта Энгельса нет. Каких-либо предпосылок, указывающих на то, что дорога вдруг улучшится, а ямы закроются сами собой, нет. Это значит, что на подъезде к КАД с проспекта можно смело ставить мобильную станцию шиномонтажа и правки дисков и зарабатывать деньги, предварительно позаботившись о том, чтобы каждый попавший в яму знал, куда обратиться.

Михаил Грачев,

«Фонтанка.ру»