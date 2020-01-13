СК удивил Ивана Голунова статьей, по которой собирается расследовать дело о подкинутых наркотиках

Журналист Иван Голунов 13 января опубликовал в своем телеграм-канале копию постановления о возбуждении уголовного дела, возбужденного ГУ по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ после того, как ему подкинули наркотики.

Согласно опубликованному документу, следователи СК квалифицировали это преступление как превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий (пункт В части 3 статьи ст. 286 УК РФ). Если правоохранителям удастся назвать, отыскать и покарать негодяев, им может грозить до 10 лет лишения свободы. Дополнительный бонус — запрет занимать определенный должности — уже реализован на практике: задерживавшие Ивана Голунова полицейские с лета лишены возможности заниматься опасной и трудной службой.

Как сообщали СМИ, после того, как отправленного было за решетку Ивана Голунова отпустили за недостатком улик, из полиции были уволены старший оперуполномоченный отдела по по контролю за оборотом наркотиков УВД ЗАО Москвы Денис Коновалов и три оперативника УВД ЗАО – Акбар Сергалиев, Роман Феофанов и Дмитрий Кожанов. Справедливости ради, их отстранение от работы объяснялось не связанным с незаконным задержанием Голунова, а по — формально – другим причинам: «по отрицательным мотивам и из-за несоблюдения регламента в работе». Это значит, например, что полицейские не предоставили задержанному своевременно адвоката и долго не давали связаться с родственниками. Речь про подкидывание наркотиков и фальсификацию улик там не шла. Также появлялась информация и о том, что уволенные полицейские оспорили это решение.





Кроме того, работы лишились два генерала МВД – начальник УВД ЗАО Андрей Пучков и начальник управления по незаконному обороту наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин.

В своем понедельничном сообщении Иван Голунов удивляется статье, которую выбрали следователи.

«Я ожидал, что это ТАКЖЕ будет статья 303, «Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности». Наказания там мягче, чем по выбранной, в итоге 286 статье/», – поделился журналист с «Фонтанкой» вечером в понедельник.

Кроме того, журналист надеется, что получит продолжение и расследование того самого даела, по которому привлекли его самого, 228.1 УК РФ — незаконное производство сбыт или пересылка наркотиков.

«История по этому делу неплохо расследована, и, как мне кажется, следователи, на самом деле уже знают, откуда именно взялись наркотики в моем рюкзаке», – говорит Иван Голунов.

В целом, рассказал журналист, он доволен тем, что уголовное дело уже точно появилось — ранее ему постоянно отказывали в его возбуждении, а заявления полицейских и чиновников, в том числе Владимира Путина, были не очень конкретны и даже в чем-то противоречивы.

«Я все еще не очень понимаю, какой у меня статус в этом деле, мне этого не сообщили. Непонятно и в отношении кого именно возбудили дело, и есть ли в нем уже подозреваемые», но я надеюсь, что расследование все же будет доведено до конца и преступники будут наказаны», – сообщил Иван Голунов.