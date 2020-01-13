Глава «Росгеологии» попросил 65 млрд рублей из ФНБ на геологоразведку. Иначе может случиться «необратимое» снижение добычи нефти

Гендиректор «Росгеологии» Сергей Горьков попросил у премьера Дмитрия Медведева с 2020 по 2022 год выделить 65 млрд руб. (более 1 млрд долларов) из Фонда национального благосостояния (ФНБ) для расширения геологоразведочных изысканий в России. Об этом говорится в письме главы ведомства, которое 13 января попало в распоряжение РБК и подлинность которого подтвердили федеральный чиновник, а также представители «Росгеологии» и Минприроды.

Горьков предложил выделить деньги ФНБ на восполнение фондов объектов поискового задела (перспективные участки недр, степень изученности которых достаточна для начала поиска нефти, газа и твердых полезных ископаемых) и перспективного лицензирования. По его словам, эти средства можно будет окупить за счет прямого прироста условных запасов полезных ископаемых, ориентировочная оценка которых может составить не менее 2,5 трлн руб. С учетом же совокупного эффекта от разработки открытых месторождений, освоения новых территорий, роста занятости и т.д. «общее влияние понесенных расходов ФНБ на формирование ВВП России может составить свыше 30 трлн рублей», считает он.

По мнению главы «Росгеологии», из-за неудовлетворительного состояния фондов перспективных объектов добывающие компании через пять—семь лет могут столкнуться с дефицитом возможностей проводить геологоразведочные работы (ГРР) и, как следствие, риском «необратимого снижения объемов добычи полезных ископаемых».

Сейчас такие работы финансируются из бюджета, но объем поддержки в рамках профильной госпрограммы неуклонно снижается, а после 2025 года будет полностью прекращен в соответствии со Стратегией развития минерально-сырьевой базы, принятой в конце 2018 года, предупреждает Горьков





По данным РБК, Медведев поручил проработать обращение Горькова вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову и главе Минприроды Дмитрию Кобылкину.

ФНБ является российским суверенным фондом, формирующимся за счет бюджетного правила, согласно которому сверхдоходы от продажи нефти идут в фонд. Для того, чтобы правительство могло начать инвестировать средства ФНБ, его ликвидная часть должна превысить планку в 7% ВВП.

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 января 2020 года вырос по сравнению с показателем на 1 января 2019 года в 1,9 раза — до 7,773 трлн рублей, сообщили в Министерстве финансов России 13 января. «По состоянию на 1 января 2020 года объем ФНБ составил 7 773 062,6 млн рублей, или 6,9% ВВП, что эквивалентно 125 563,0 млн долларов США в том числе», — говорится в сообщении.