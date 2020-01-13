В Хельсинки член экипажа Finnair выпал из самолёта

Член экипажа авиакомпании Finnair выпал из самолета Аirbus A320, стоявшего в аэропорту Хельсинки-Вантаа. Об этом сообщает 13 января Бюро по расследованию несчастных случаев на транспорте (Otkes) в Twitter.

«Otkes начал предварительное расследование ЧП в аэропорту Вантаа 13 января. Серьезный инцидент с участием члена экипажа самолета, выпавшего из A320 и получившего травмы», – говорится в сообщении. Характер травм, которые получил член экипажа, не уточняется. Известно лишь, что борт принадлежит Finnair.

Пассажиров в момент ЧП на борту не было, в самолете находился только персонал.



