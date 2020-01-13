Вне России и вне Америки. Богатейший молдаванин "обзавелся" санкциями от США

США ввели санкции в отношении бывшего лидера Демократической партии Молдавии олигарха Владимира Плахотнюка и членов его семьи. Об этом 13 января сообщается в заявлении госсекретаря США Майкла Помпео.

Решение принято в связи с тем, что Плахотнюк был замешан в коррупции. "В своем официальном качестве Плахотнюк был вовлечен в акты коррупции, подрывавшие верховенство закона и серьезно угрожавшие независимости демократических институтов Молдавии", – заявляет Помпео. Ограничительные меры применяются против Плахотнюка, его супруги Оксаны Килдеску и сыновей Тимофея и Иннокентия. Все они, как уточняется в заявлении Помпео, отныне лишаются права на получение американских въездных виз.

Напомним, в августе прошлого года Тверской суд Москвы принял решение заочно арестовать бежавшего из Молдавии бизнесмена и политика Владимира Плахотнюка по обвинению в выводе из РФ 37 миллиардов рублей и организации преступного сообщества.

Крупнейший олигарх страны и по совместительству лидер Демократической партии Молдовы покинул родину в июне после неудачной попытки госпереворота в Молдавии, который был им инициирован.



