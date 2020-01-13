Президент Украины трудоустроил жену
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил супругу Елену Зеленскую в состав совета по вопросам развития Национального культурно-художественного и музейного комплекса «Мистецький арсенал». Документ опубликован пресс-службой украинского лидера 13 января.
«Состав Совета по вопросам развития Национального культурно-художественного и музейного комплекса "Мистецький арсенал". Зеленская Елена Владимировна, супруга президента Украины», — говорится в тексте указа.
Отмечается, что Зеленская включена в состав совета по согласованию. Всего в состав этого совета вошли 16 человек.
Таким образом Владимир Зеленский вывел из состава этого совета супругу экс-президента Украины Петра Порошенко Марину Порошенко.
Справка:
Музей «Мистецький арсенал» создан по инициативе третьего президента Украины Виктора Ющенко в 2006 году. С начала XIX века в здании арсенала находились военные склады, мастерские по ремонту оружия и конной амуниции, кузница. На протяжении XX века здание использовалось для военных нужд по своему прямому назначению. Сейчас там проводятся различные выставки.