Авто Признание & Влияние Фонтанка-500 Книги «Фонтанки» Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+2°C
/ Завтра: +2
$ 60.95р
67.82р
20:45 13.01.2020
Расширенный поиск

Власть
13.01.2020 19:17
Печать

Президент Украины трудоустроил жену

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил супругу Елену Зеленскую в состав совета по вопросам развития Национального культурно-художественного и музейного комплекса «Мистецький арсенал». Документ опубликован пресс-службой украинского лидера 13 января.

«Состав Совета по вопросам развития Национального культурно-художественного и музейного комплекса "Мистецький арсенал". Зеленская Елена Владимировна, супруга президента Украины», — говорится в тексте указа.

Отмечается, что Зеленская включена в состав совета по согласованию. Всего в состав этого совета вошли 16 человек.

Таким образом Владимир Зеленский вывел из состава этого совета супругу экс-президента Украины Петра Порошенко Марину Порошенко.


Справка:

Музей «Мистецький арсенал» создан по инициативе третьего президента Украины Виктора Ющенко в 2006 году. С начала XIX века в здании арсенала находились военные склады, мастерские по ремонту оружия и конной амуниции, кузница. На протяжении XX века здание использовалось для военных нужд по своему прямому назначению. Сейчас там проводятся различные выставки.

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      ПСК
      13.01.2020 12:23

      Start от ГК ПСК признан самым доступным комплексом апартаментов Петербурга

      Самым доступным комплексом апартаментов Петербурга стал Start от ГК «ПСК». Проект возглавил топ-10 апартаментов*, привлекательных для инвестиционной покупки.
      Setl Group
      13.01.2020 12:00

      Setl Group начал строить десятую очередь проекта «Чистое небо»

      Холдинг Setl Group приступил к возведению 10-й очереди жилого комплекса «Чистое небо» в Приморском районе. Она расположена в глубине квартала, западнее строящихся 8 и 9 очередей, вдоль перспективного продолжения Арцеуловской аллеи.
      Группа «Эталон»
      13.01.2020 11:34

      Группа «Эталон» ввела в эксплуатацию 622 тыс.кв.м в 2019 году

      Группа «Эталон», одна из крупнейших и старейших компаний в сфере девелопмента и строительства на российском рынке, объявляет о вводе в эксплуатацию 622 тыс. кв. м реализуемой площади в 21 проекте.
      ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
      13.01.2020 11:22

      Исследование Банка «Санкт-Петербург»: где, как и сколько тратили россияне в новогодние каникулы

      Банк «Санкт-Петербург» представляет аналитику трат в первые дни нового года по своим картам. Аналитики изучили операции с 1 по 8 января 2020 года по выпущенным Банком картам, чтобы понять, где, как и сколько тратили россияне в зимние каникулы.
      предоставлено пресс-службой ГК «Ленстройтрест»
      10.01.2020 17:39

      Детский сад в IQ Гатчина посетил губернатор Ленобласти

      Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе рабочей поездки в Гатчинский район проинспектировал недавно открывшийся социальный объект на 120 детей, построенный ГК «Ленстройтрест» в шведском квартале «IQ Гатчина».
      ГК «Полис Групп»
      10.01.2020 17:10

      Акция: Экономия до 900 тыс. руб. при покупке квартир от ГК «Полис Групп»

      В январе при покупке квартир в жилых комплексах от ГК «Полис Групп» - «Полис на Московской», «Полис на Неве», «ПаркЛэнд», «Мой мир», «Полис на Комендантском» (4 оч.) действует акция - дополнительные скидки от 50 000 до 900 000 рублей*.
      СК "ДАЛЬПИТЕРСТРОЙ"
      10.01.2020 16:17

      В Шушарах прибавилось жилья. В том числе социального

      В декабре 2019 года СК "Дальпитерстрой" сдала в эксплуатацию три из четырех домов ЖК "Четыре сезона" в Шушарах. Часть квартир в них предназначена под социальное жилье по городскому контракту.
      ГК «Эталон»
      10.01.2020 13:59

      Группа «Эталон» ввела в эксплуатацию вторую очередь квартала «Галактика»

      Группа «Эталон» в конце декабря в полном соответствии с заявленными сроками ввела в эксплуатацию вторую очередь квартала «Галактика», который возводится вблизи Московского проспекта и набережной Обводного канала.
      «Отделстрой»
      10.01.2020 13:54

      Детский сад в «Новом Оккервиле» оборудован к открытию

      Третий детский сад в жилом комплексе «Новый Оккервиль» оборудован всем необходимым для того, чтобы начать функционировать.
      «Главстрой Санкт-Петербург»
      10.01.2020 13:45

      Три новых корпуса ЖК «Северная долина» введены в эксплуатацию

      «Главстрой Санкт-Петербург» ввел в эксплуатацию корпуса №18А, 18Б и 20 в жилом комплексе «Северная долина». Они реализованы в рамках 13 и 14 очередей строительства.
      «Лидер Групп»
      10.01.2020 12:15

      Компания «Лидер Групп» подвела итоги 2019 года

      В 2019 году компания ввела в эксплуатацию три жилых комплекса и детский сад, приняла участие в нескольких престижных конкурсах и премиях, получила ряд наград, а также вывела на рынок новый проект бизнес-класса с уникальной архитектурой.
      www.shutterstock.com
      09.01.2020 18:00

      Рождественские скидки на квартиры в Пушкине

      Начало нового года – лучшее время, чтобы изменить свою жизнь. Начните позитивные перемены с улучшения своих жилищных условий!