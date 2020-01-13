Происшествия
США ввели санкции в отношении семи граждан Венесуэлы
США расширили список санкций за счет семи граждан Венесуэлы, следует из документа, опубликованного на сайте американского минфина.
Treasury targets officials involved in illegitimate attempted takeover of the Venezuelan National Assembly https://t.co/m7eY91CW3K— Treasury Department (@USTreasury) 13. Januar 2020
В список попали известные парламентарии Венесуэлы, в частности Луис Парра, который был избран на пост спикера венесуэльского парламента вместо лидера оппозиции Хуана Гуаидо.
Выборы спикера Национальной ассамблеи прошли из-за истечения срока полномочий Гуаидо. Его избрали спикером 5 января 2019 года на год.
Справка:
В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента страны Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге после перевыборов. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо в качестве президента. В свою очередь, Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве президентский статус Гуаидо назвали несуществующим.