Беглов заверил, что в 2020 году Петербург полностью решит проблемы обманутых дольщиков

Александр Беглов высказал уверенность в том, что правительство Северной столицы совместно с прокуратурой полностью закроет проблему обманутых дольщиков в городе до конца 2020 года. Об этом губернатор Петербурга 13 января заявил на торжественном мероприятии, посвященном 298-летию образования органов прокуратуры, сообщает РИА «Новости».

По словам градоначальника, в настоящее время проблема решена с 70% обманутых дольщиков. «У нас остается порядка 30%, я уверен, что с вашей помощью мы полностью решим проблему... в 2020 году», – заявил Беглов в обращении к представителям прокуратуры.

По информации городского комитета по строительству, в настоящее время в Петербурге в числе проблемных 22 жилых дома на 7,4 тысячи квартир. Завершение их строительства запланировано до конца 2020 года.

Напомним, в конце 2018 года Александр Беглов, на тот момент еще врио губернатора, обещал, что большинство проблемных объектов сдадут в третьем квартале 2019 года, а в 2020-м будут решены проблемы горожан, которые официально числятся в официальном реестре обманутых дольщиков.



