Наркотик и водка отправили в последний рейс. Стрелявшего за даму полицейского уволили

Настойчивого полицейского, для которого попытка знакомства с девушкой закончилась выстрелом в её друзей, уволили со службы. Об этом сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ по СЗФО 13 января.

«В настоящее время данный сотрудник уволен из органов внутренних дел за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел», — отметили в ведомстве.

Лейтенанта полиции Александра Рейса задержали в Парголово 11 января после ночных приключений. Как рассказали очевидцы, полицейский в окне пивного бара Little Friday на улице Валерия Гаврилина заметил девушку и пожелал с ней познакомиться. Но в заведение Рейс не попал, так как вечеринка была закрытая. Когда гости начали расходиться, то на улице наткнулись на кавалера, который живёт в доме, где расположен бар. Полицейский устремился к понравившейся даме, её друзья дали отпор. Тогда выстрелил принадлежащий сотруднику пистолет. Пуля никого не задела.

Утром 11 января медик осмотрел лейтенанта полиции и констатировал, что он не только пьян, но и употреблял наркотики.



