Петербургские бобры отказались считать это зимой. Зато можно сэкономить

Необычно тёплая зима сказывается не только на флоре, но и на фауне. В Санкт-Петербурге оживились бобры, хотя январь они, как правило, проводят, не выходя из дома.

Фото- и видеосвидетельства активности животных горожане публикуют в соцсетях, в частности в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Бобры, живущие в реке Оккервиль, вышли на берег и подгрызли деревья.

Такое поведение бобров нетипично для зимы, это «осенний режим», пояснил «Фонтанке» 13 января кандидат биологических наук Павел Глазков, автор канала «Каждой твари по паре». Вообще, бобры питаются не рыбой и не древесиной, а ветвями, предпочитая осину. Осенью они затаскивают 2 – 3-метровые ветки в воду и делают там склад, за счёт чего (а также за счёт жировых накоплений в хвосте) и пережидают зиму в хатках или в норах; в спячку они не впадают. Зимой бобры выходят на берег в очень редких случаях, например когда не хватает еды: им физически холодно, а кроме того, на снегу они уязвимы для хищников. Сейчас же животные проявляют своего рода рачительность, говорит зоолог: добывают корм, чтобы сберечь запасы на складе.





«Принесите на Оккервиль морковь или яблоки, раскидайте на берегу – бобры будут вам благодарны, – обращается Павел Глазков к читателям «Фонтанки». – Также можно показать их место жительства детям, объяснить, что бобры – очень чистоплотные животные, и то, что они живут в Оккервиле, говорит о хорошем экологическом состоянии реки. Кстати, в Оккервиле они обитают, скорее всего, в норах».

Самих бобров вряд ли удастся увидеть: они ведут ночной образ жизни. Разве что весной, в период расселения, они выходят на землю в дневные часы, тогда их замечали и в Новой Голландии, и в реке Москве.

Бобры очень социальные животные. Они создают пары на всю жизнь, молодняк живёт в семье до двух лет, и старшие братья и сёстры ухаживают за младшими – вычёсывают, кормят. После двух лет родители выгоняют подросших отпрысков. Самка обычно сильнее и крупнее самца: она строит плотину и защищает территорию в драках. Самцы же возводят пограничные столбики и метят территорию.

Среднесуточная температура в Петербурге, напомним, превышает климатическую норму на 10 – 14 градусов, зафиксирован почти исторический максимум. Расцветают примулы, распускаются листья на кустарниках, в одном из центральных районов Петербурга выросли грибы.



