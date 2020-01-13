Фонд национального благосостояния России за год почти удвоился

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 января 2020 года вырос по сравнению с показателем на 1 января 2019 года в 1,9 раза — до 7,773 трлн рублей, сообщает Министерство финансов России 13 января.

«По состоянию на 1 января 2020 года объем ФНБ составил 7 773 062,6 млн рублей, или 6,9% ВВП, что эквивалентно 125 563,0 млн долларов США в том числе», — говорится в сообщении.

При этом объем ликвидных активов ФНБ составил 6,138 трлн рублей, или 99 147 млн долларов США, что составляет 5,4% ВВП, прогнозируемого на 2020 год.

В Минфине России добавили, что совокупный доход от размещения средств фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2019 года составил 52,718 млрд рублей, что эквивалентно 816,8 млн долларов США.

При этом за декабрь минувшего года ФНБ сократился на 2,2%. По состоянию на 1 декабря он составлял 7,946 трлн рублей.



