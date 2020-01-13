Президент Сирии посмертно наградил Сулеймани высшим орденом страны

Президент Сирии Башар Асад посмертно наградил убитого в результате спецоперации США генерала Касема Сулеймани, командовавшего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана), высшим орденом страны в знак признательности за его вклад в борьбу с терроризмом.

Об этом 13 января заявил премьер-министр Сирии Имад Хамис на встрече в Тегеране с вице-президентом Ирана Эшаком Джахангири. "Эта награда свидетельствует о высокой оценке президентом Асадом заслуг генерала Сулеймани", – цитирует Хамиса иранское информагентство Tasnim.

3 января Пентагон сообщил о нанесении в районе багдадского аэропорта ракетного удара, в результате которого погиб Сулеймани. В тот же день Асад направил телеграмму с соболезнованиями руководителю Ирана аятолле Али Хаменеи, в которой подчеркнул, что народ Сирии будет помнить Сулеймани и его вклад в борьбу с терроризмом в Сирии. В ответ на убийство Сулеймани в ночь на 8 января иранские силы нанесли ракетный удар по базе войск США в Ираке.



