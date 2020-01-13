Популярность финских паромов среди россиян выросла на 10%

В 2019 году число российских туристов на финских паромах увеличилось на 9,5%, а количество забронированных на российский паспорт кают — на 11%. Об этом 13 января сообщает финский паромный оператор Viking Line.

В компании также отмечают, что россияне стали активнее тратиться на дополнительные услуги — рост спроса на рестораны, кафе, сауны и спа на борту сохранился в четвертом квартале. По итогам года популярность питания на паромах Viking Line выросла среди граждан России на 24%, а на другие дополнительные услуги — на 47%.

Всего паромы Viking Line перевезли за минувший год 6,3 млн человек (-2% к предыдущему году). Из пяти маршрутов самым востребованным остаётся Хельсинки – Таллин (1,9 млн пассажиров).

Эстонский паромный оператор Tallink Grupp (обслуживает 6 линий под брендами Tallink и Silja Line) тоже говорит о положительной динамике пассажиропотока российских туристов, но конкретных цифр не называет.





«Мы довольны результатами за 2019 год, число российских пассажиров показывает стабильный и постоянный рост как в сегменте индивидуальных продаж, так и в продажах туроператоров. По сравнению с частотой и количеством путешествий граждан других стран нам есть к чему стремиться в 2020 году», – рассказала директор по маркетингу Tallink Мария Моносова.

Паромы Tallink перевезли за прошлый год почти 9,8 млн человек, примерно столько же, как и в 2018-м. На шведское направление пришлось 2,9 млн (+2%), на эстонское – 5,1 млн (+1%) и 0,8 млн – на латвийское. Сократился пассажиропоток лишь на маршруте Эстония – Швеция – на 8%, до 0,9 млн.

Паром «Принцесса Анастасия», единственный, что ходит по Балтике из Петербурга, выбыл из строя в середине ноября из-за поломки. Судно пробудет на ремонте в доке до начала весенней навигации 21 марта 2020 года. Информацию о пассажиропотоке в пресс-службе оперативно предоставить не смогли.