Нападающего СКА дисквалифицировали за двойной удар сопернику клюшкой между ног

Континентальная хоккейная лига дисквалифицировала нападающего петербургского СКА Сергея Плотникова на два матча. Об этом в понедельник, 13 января, сообщили в пресс-службе КХЛ.

По ходу матча с московским «Динамо» (2:1 ОТ) Плотников получил большой дисциплинарный штраф за двойной удар Дмитрию Яшкину клюшкой между ног.

Когда первая ставка не зашла, но букмекер сразу же предложил поставить повторно и отыграться. pic.twitter.com/yEyUIg2sXV — ЯсноПонятно (@poveril) 12 января 2020 г.





Таким образом, он пропустит матчи с рижским «Динамо» и «Йокеритом».

СКА после 47 матчей регулярного чемпионата КХЛ с 65 очками занимает третье место в Западной конференции. Сергей Плотников – обладатель Кубка Гагарина (2017), чемпион мира 2014 года. Играет за СКА с 2016 года.