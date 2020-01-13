Иран грозит Трампу международным трибуналом за убийство Сулеймани

Глава судебной власти Ирана Ибрагим Раиси заявил, что исламская республика собирается подать иск в международный суд после убийства генерала Касема Сулеймани.

«Жалоба будет подана, пока он [Дональд Трамп] будет у власти в качестве президента США <...> Мы не оставим его в покое. Они должны предстать перед международным трибуналом», – цитирует 13 января слова Раиси агентство Fars.

Иранские чиновники настаивают, что главным подозреваемым в убийстве командира элитного подразделения «Аль-Кудс» остается американский президент. Его приказ якобы последовал «в нарушение всех международных законов».





Ранее исламская республика признала американскую армию и Пентагон «террористическими организациями».

Иранский генерал Касем Сулеймани был убит 3 января в результате ракетного удара США в районе аэропорта Багдада. В ночь на 8 января Тегеран объявил об операции возмездия за убийство Сулеймани. Ракеты были выпущены по двум американским базам в Ираке.