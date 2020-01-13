Двух инженеров General Motors задержала полиция. Они гоняли на прототипах нового Chevrolet Corvette

Полиция американского штата Кентукки задержала двух инженеров концерна General Motors за более чем двойное превышение скорости. 27-летний Александр Тим и 30-летний Марк Деркатц устроили гонки по городу на предсерийных прототипах Chevy Corvette C8, который только еще готовится к запуску в производство в 2020 году.

Полиция зафиксировала, что азартные сотрудники крупнейший автомобильной компаний США гоняли по городу со скоростью около 200 километров в час, пишет Autoblog. До этого компания, состоявшая из Тима, Деркатца и третьего неназванного коллеги, который благоразумно от гонок по улицам отказался, хорошо проводила время в нескольких барах городка Боулинг-Грин, где расположен один из сборочных заводов General Motors. Именно на нем планируется выпускать новые «Корветы», и именно там работают все трое.

Autoblog отметил и одну любопытную деталь: все три прототипа были окрашены в разные цвета, встречающиеся в американском флаге. Александр Тим был за рулем красного «Корвета», Марк Деркатц – белого, а их оставшийся анонимным коллега был в голубой машине. Как оказалось, именно благодаря «патриотичной» цветовой гамме и уникальным, явно несерийным автомобилям полиция и обратила внимание на троицу гораздо раньше, чем те даже добрались до места гонок.

Далее все было просто: превысивших скорость задержали и доставили в полицию, к третьему претензий не было. Полицейские приборы зафиксировали наличие алкоголя, но обвинения в пьяной езде предъявлено не было, зато автомобили отправили на штрафстоянку, откуда на следующий день их забрали представители GM. Гонщиков освободили под залог в 1000 долларов каждого, и 18 февраля им предстоит предварительное слушание в суде.





Один из полицейских, задерживавших троицу, разместил на форуме любителей Chevrolet Corvette фотографию задержания одного из гонщиков с язвительными комментариями: «Важная шишка? Комплекс человека маленького роста? Приступ ревности? Или все вместе?». «GM вряд ли завтра испытает гордость за таких инженеров...» – добавил полицейский.

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