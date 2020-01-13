После массовых пожаров власти Австралии могут признать коал вымирающим видом

На восстановление дикой природы Австралии после масштабных лесных пожаров выделят 50 миллионов долларов. Об этом 13 января в интервью газете The Sydney Morning Herald сообщила министр по защите окружающей среды Сьюзан Лей.

Лей подчеркнула, что из-за разгула огня серьёзно сократилась популяция коал. Только в штате Новый Южный Уэльс погибла треть животных этого вида.

«После оценки последствий пожаров в некоторых частях страны, вероятно, мы будем вынуждены перевести коал из разряда животных, находящихся в уязвимости, в разряд животных под угрозой исчезновения»,— отметила она.

По оценке отделения Всемирного фонда дикой природы в Австралии (WWF Australia) в результате пожаров погибли 1,25 млрд особей животных, уничтожены 8,4 га леса в различных частях страны. Чтобы поддержать выживших зверей, им с вертолётов сбрасывают тонны моркови.



