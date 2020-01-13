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Общество
13.01.2020 18:00
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Создатель World of Tanks уволился после решения заняться политикой. Договорённости с АП Вячеслав Макаров не комментирует

Один из создателей популярной онлайн-игры World of Tanks Вячеслав Макаров покидает компанию Wargaming спустя три дня после обнародования планов по созданию политической партии. О невозможности совмещать работу над виртуальными танками с работой по партстроительству уже бывший директор по продукту Wargaming сообщил на своей странице в Facebook в понедельник 13 января.

«Недавняя новость о моем намерении создать в России Партию прямой демократии вызвала больше резонанса, чем я ожидал. В СМИ и соцсетях на субботу я насчитал более 500 публикаций… …Я решил на какое-то время сосредоточиться на работе по созданию партии и ее развитии. Сегодня я встретился с руководством и заявил, что намерен покинуть компанию, мое решение приняли. С танками все будет хорошо, там отличная команда, не переживайте», – написал Макаров.

Ранее в интервью «Фонтанке» создатель игры, чья ежедневная аудитория превышает 5 миллионов пользователей, рассказывал, что идея создать «Партию прямой демократии» (ППД) его работодателя расстроила.

«Расстроился, конечно, потому что много шума вокруг компании. Но в целом нормально, потому что наша компания не вмешивается в политические взгляды и предпочтения своих сотрудников», – заявлял Макаров два дня назад.


Вячеслав Макаров рассказал «Фонтанке», что на создание партии готов потратить около 100 000 долларов. «В ИТ это называется стартап. Ангельские инвестиции, первый раунд», – пояснял «цифровой танкист».

После увольнения создатель World of Tanks сообщил «Фонтанке», что прежних заработков ему хватит надолго. «Очень долго, но станет скучно», – ответил он на вопрос, о том, сколько он может впредь не работать.

Кроме того Вячеслав Макаров опроверг своё участие в ДПНИ («Движение против нелегальной иммиграции», националистическая организация запрещённая судом в России в 2011 году – Прим.ред.).

«Никогда не был членом ДПНИ, хотя с Беловым (Александр Белов (Поткин) – лидер ДПНИ с 2008 года – прим.ред.) и остальными был знаком», – признался Макаров.

Что касается договорённостей с администрацией президента, то новоиспечённому политическому вождю всё-таки позвонили.

«Как раз пора говорить «без комментариев»!», – ответил Макаров «Фонтанке» на вопрос об условиях легализации «Партии прямой демократии».

Вячеслав Макаров намерен провести съезд в начале марта с тем, чтобы представители партии смогли принять участие в региональных выборах уже осенью 2020 года, а в 2021 году выйти на всеобщие парламентские выборы в Государственную Думу. В парламенте ППД планирует отстаивать принципы электронного волеизъявления граждан, который по словам Макарова успешно работают на примере портала «Госуслуги» и московского интернет проекта «Активный гражданин». Эта система электронных опросов была создана правительством Москвы в 2014 году для получения мнений горожан по актуальным вопросам, касающимся развития города. Кроме того новая партия намерена сделать механизм проведения референдумов в России работающим.

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