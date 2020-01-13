Гражданину Ротенбергу отказали в обслуживании финских счетов. За электричество придётся платить с комиссией

Российский миллиардер Борис Ротенберг, имеющий также гражданство Финляндии, проиграл прецедентное дело против четырёх финских банков. Финансовые риски из-за лица под американскими санкциями оказались выше закона о равенстве.

Борис Ротенберг//Елена Афонина/ТАСС

Хельсинкский окружной суд 13 января отклонил иск Бориса Ротенберга к четырём банкам. По мнению истца, которого Forbes ставит на 92-е место в списке богатейших людей России, банкиры дискриминировали его как гражданина Финляндии, отказывая в обслуживании счетов. Об этом «Фонтанке» стало известно из заключения суда (документ имеется в распоряжении редакции).

Согласно заключению суда, российскому бизнесмену также предстоит оплатить расходы ответчиков в лице Handelsbanken, Nordea, OP и финского филиала Danske Bank на общую сумму 530 тысяч евро.

Handelsbanken в феврале 2018 года заблокировал попытки перевода 210 тысяч евро на счёт Ротенберга из-за границы. Другие вышеупомянутые банки отказались принимать его платежи со счёта в Handelsbanken на счета своих клиентов – тем, кому предназначались переводы. То есть, по сути, будучи гражданином Финляндии, миллиардер не мог даже оплатить счета за электричество, штрафы или налоги.

Обоснованием для таких решительных мер финансовые организации назвали американские санкции – Борис Ротенберг включен в Список граждан особых категорий и запрещенных лиц (Specially Designated Nationals and Blocked Persons list / SDN) Управления по контролю за иностранными активами (OFAC). ОФАК – это подразделение министерства финансов США, оно занимается вопросами финансовой разведки, планированием и применением экономических и торговых санкций в целях поддержки целей американской национальной безопасности и внешней политики. То, что в санкционном списке Европейского Союза имя Бориса Ротенберга не значится, банки не смутило. По их мнению, обслуживание лица из американского «чёрного списка» может поставить под угрозу их финансовую деятельность.





Любопытно, что, как ранее писала «Фонтанка», решению суда предшествовала переписка истца и ответчиков с ОФАК. Организация сначала подтвердила истцу, что операции Ротенберга в финских банках не могут рассматриваться как поддержка лица из списка SDN, но после обращения Danske Bank признал свой комментарий недействительным.

Окружной суд постановил, что, несмотря на то, что Борис Ротенберг проживает на территории Европейской экономической зоны, отказ обслуживать его счета является обоснованным.

«Он [истец] не имеет права на основные банковские услуги, обозначенные в разделе 6 (1) главы 15 Закона о кредитных учреждениях, но его права должны рассматриваться в контексте договора по банковскому счёту», – говорится в заключении. Кроме того, «банки будут подвержены значительному финансовому риску из-за санкций ОФАК, который нельзя считать маловероятным, если банки заключат сделку с лицом из списка SDN». Принятие значительных финансовых рисков, в свою очередь, противоречит Закону о кредитных организациях.

Дискиминации по закону о равенстве суд в деле не увидел.

Для финского адвоката Кари Уоти, который специализируется, в том числе, и на финансовых рисках, решение по делу Ротенберга не стало удивительным.

«Я понимаю, почему банки делают это. Банки находятся в сложном положении, потому что они рискуют столкнуться с проблемами в финансовых организациях США. Это не то, чем они готовы рисковать, – комментирует Уоти. – Налоговые платежи заблокированы, потому что банк не может выбрать, какие операции будут проходить, а какие нет. Требования налогоплательщиков не находятся в особом положении».

По мнению Уоти, едва ли дело Ротенберга имеет большое значение для финской правовой системы. И учитывая суммы, которыми оперирует миллиардер, у банков в любом случае были бы к нему вопросы о происхождении средств, уверен адвокат.





«Законодательство Финляндии об отмывании денег изменилось, поэтому россиянам сложно открыть счет в Финляндии, – объясняет он. – Перемещение средств для россиян также затруднительно. Я думаю, что, даже если бы Ротенберга не было в списке санкций США, банки все равно потребовали бы разъяснений по поводу крупных сумм».

Отметим, что самые крупные объёмы денег, которые фигурируют в заключении суда, – 60 тысяч евро и 150 тысяч евро, которые Ротенберг в январе 2018 года пытался перевести из-за рубежа на свой счёт в Handelsbanken. Платежи в другие банки можно назвать бытовыми – от 18,60 евро (налог на автомобиль в транспортное агентство Финляндии) до 3100 евро (в консалтинговую компанию), их общая сумма составляет менее 21 тысячи евро. Также истец требовал компенсации в общей сложности более чем в 100 тысяч евро.

В министерстве финансов Финляндии дело Ротенберга «Фонтанке» комментировать отказались, как любой другой индивидуальный случай, но напомнили об основных правовых актах, которыми руководствуются в подобных случаях.

«Закон о кредитных учреждениях (610/2014) содержит положения о праве клиента на основные банковские услуги (глава 15, раздел 6). Банк может отказать в открытии платежного счета с основными функциями <…> только по причинам, вытекающим из Закона о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма (444/2017) или Закона о Выполнении определенных обязательств Финляндии как члена Организации Объединенных Наций и Европейского Союза (659/1967)».

Представитель Бориса Ротенберга в Финляндии Микаэль Саарикоски на момент публикации статьи дело не прокомментировал. В заключении суда, однако, говорится, что решение может быть обжаловано.

Яна Пруссакова, «Фонтанка.ру»

Яна Пруссакова, «Фонтанка.ру»