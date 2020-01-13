Водитель умер после неудачной попытки помочь погибшим участникам предыдущего ДТП

Тяжёлое ДТП под Псковом получило продолжение: погибших уже четверо. В больнице скончался один из доставленных туда пострадавших – 59-летний мужчина, который увидел ДТП и поспешил на помощь.

Встречные Chery Tiggo и Renault Logan, напомним, столкнулись на скользкой дороге 13 января в 7:52 в деревне Стяглы Псковского района Псковской области. Погибли все ехавшие в них люди: 22-летний водитель «Рено», а также 57-летний водитель «Чери» и его 43-летняя пассажирка. Эту аварию увидели 60-летний пешеход, стоявший на остановке, и проезжавший там 59-летний автомобилист. Они поспешили к разбитым машинам, но попали под колёса «Лексуса», который на гололёде не смог остановиться.

Оба пешехода были госпитализированы. Спасти 59-летнего мужчину в больнице не смогли, сообщает iLuki.



