Маркетолог из Петербурга стал священником, попался на благочинных взятках и получил повышение. Церковь табуировала тему поборов, пообещав любознательным анафему

Митрополия Русской православной церкви пообещала анафему за разглашение информации о взятках, собираемых с настоятелей храмов в пользу высшего духовенства. Традиции стяжательства ведут к бывшему маркетологу из Санкт-Петербурга.

На позицию церкви 13 января обратил внимание блогер и журналист из Белгорода Владимир Корнев. Местная митрополия опубликовала адресованное ему «Духовное предостережение» за попытку узнать подробности о съезде духовенства.

«Церковь отделена от государства и действует сообразно каноническому устроению, исходя из которого действия данного блогера могут попасть под прещения вплоть до отлучения от церкви, – говорится на сайте митрополии. – Материалы, к которым Корнев пытается получить доступ, являются компетенцией только Белгородской митрополии и не могут распространятся в СМИ или быть вольно интерпретированы в чьих-либо целях и интересах».





Журналист ведет телеграм-канал «Белгород № 1». Ему написали участники съезда, на котором митрополит Белгородский Иоанн (Сергей Попов) якобы устроил разнос священникам, недовольных практикой взимания этим митрополитом «денежных средств с духовенства при посещении приходов». Корнев привел текст письма целиком на платформе medium.com. Попытки ведущего канала уточнить у опальных священников содержание воспитательной беседы и привели к заявлению митрополии.

Тема благочинных взяток в Белгородской области впервые всплыла в марте 2018 года. Епископ Валуйский Савва (Евгений Никифоров) со своей командой из пяти человек совершил литургию в небольшом храме святителя Николая села Самарино. Среди них был личный секретарь епископа, новоявленный иерей Вадим Лебедев. После службы он провел жесткий разговор с настоятелем храма Игорем Рыбалкиным, требуя заплатить 6 тысяч рублей – «отблагодарить людей за то, что они приехали и послужили».

«Вы знаете прекрасно сумму благодарности. Вы сэкономили 6 тысяч рублей. Я полгода езжу по тридцати приходам. Им есть где взять, а вам негде… Хотите, чтобы было по-плохому? Владыка будет каждый месяц приезжать. Почему ваш приход должен награждать меня меньше, чем другой? У вас не самый бедный приход. И все равно, они находят средства поблагодарить владыку», – отчитывал секретарь настоятеля.

Статус священника 55-летний Лебедев получил в декабре 2017-го – за три месяца до поездки в Самарино. В лоно церкви он пришел в зрелом возрасте. Уроженец Перми, Лебедев переехал в Ленинград и в 1991 году окончил Высшую профсоюзную школу культуры (реорганизована в Санкт-Петербургский университет профсоюзов) по специальности «педагог-организатор», выбрав в качестве профессии коммерческую социологию. Он возглавлял Санкт-Петербургское агентство маркетинговых исследований и столичную компанию «МАСМИ-Март», которая ныне входит в международную группу по исследованию конъюнктуры рынка и изучения общественного мнения. По данным «Фонтанки», Лебедев в 2010-х сблизился с белгородским духовенством, к 2017-му окончил Московскую духовную академию и сразу был назначен на пост личного секретаря епископа Вилуйского. С ним у Лебедева достаточно активные отношения. По информации «Фонтанки», они вместе путешествовали в Италию, Израиль, на Валаам. В поездках по России, как правило, забронировано купе на двоих.

История с выбиванием денег из настоятеля прошла для Саввы и Лебедева почти бесследно. Епископ остался на своем месте. Митрополит Белгородский Иоанн сообщал, что поговорил с ним «братски, и было внушение соответствующее сделано». Официально Валуйская епархия заявляла, что секретарь Лебедев лишен должностей благочинного, секретаря-референта и члена ревизионной комиссии.

На сайте епархии Лебедев по-прежнему значится членом ревизионной комиссии, а также секретарем церковного суда. В сентябре 2019 года произошло еще одно назначение иерея. Он возглавил архиерейское подворье при кафедральном Свято-Николаевском соборе Валуйской епархии – самым большом храме Белгородской области. Место настоятеля ему уступил епископ Савва.