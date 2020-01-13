Авто Признание & Влияние Фонтанка-500 Книги «Фонтанки» Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+2°C
/ Завтра: +2
$ 60.95р
67.82р
20:44 13.01.2020
Расширенный поиск

Общество
13.01.2020 20:21
Печать

Маркетолог из Петербурга стал священником, попался на благочинных взятках и получил повышение. Церковь табуировала тему поборов, пообещав любознательным анафему

Митрополия Русской православной церкви пообещала анафему за разглашение информации о взятках, собираемых с настоятелей храмов в пользу высшего духовенства. Традиции стяжательства ведут к бывшему маркетологу из Санкт-Петербурга.

На позицию церкви 13 января обратил внимание блогер и журналист из Белгорода Владимир Корнев. Местная митрополия опубликовала адресованное ему «Духовное предостережение» за попытку узнать подробности о съезде духовенства.

«Церковь отделена от государства и действует сообразно каноническому устроению, исходя из которого действия данного блогера могут попасть под прещения вплоть до отлучения от церкви, – говорится на сайте митрополии. – Материалы, к которым Корнев пытается получить доступ, являются компетенцией только Белгородской митрополии и не могут распространятся в СМИ или быть вольно интерпретированы в чьих-либо целях и интересах».

скриншот страницы сайта Белгородской и Старооскольской епархии
скриншот страницы сайта Белгородской и Старооскольской епархии

Для просмотра в полный размер кликните мышкой


Журналист ведет телеграм-канал «Белгород № 1». Ему написали участники съезда, на котором митрополит Белгородский Иоанн (Сергей Попов) якобы устроил разнос священникам, недовольных практикой взимания этим митрополитом «денежных средств с духовенства при посещении приходов». Корнев привел текст письма целиком на платформе medium.com. Попытки ведущего канала уточнить у опальных священников содержание воспитательной беседы и привели к заявлению митрополии.

Тема благочинных взяток в Белгородской области впервые всплыла в марте 2018 года. Епископ Валуйский Савва (Евгений Никифоров) со своей командой из пяти человек совершил литургию в небольшом храме святителя Николая села Самарино. Среди них был личный секретарь епископа, новоявленный иерей Вадим Лебедев. После службы он провел жесткий разговор с настоятелем храма Игорем Рыбалкиным, требуя заплатить 6 тысяч рублей – «отблагодарить людей за то, что они приехали и послужили».

«Вы знаете прекрасно сумму благодарности. Вы сэкономили 6 тысяч рублей. Я полгода езжу по тридцати приходам. Им есть где взять, а вам негде… Хотите, чтобы было по-плохому? Владыка будет каждый месяц приезжать. Почему ваш приход должен награждать меня меньше, чем другой? У вас не самый бедный приход. И все равно, они находят средства поблагодарить владыку», – отчитывал секретарь настоятеля.

Статус священника 55-летний Лебедев получил в декабре 2017-го – за три месяца до поездки в Самарино. В лоно церкви он пришел в зрелом возрасте. Уроженец Перми, Лебедев переехал в Ленинград и в 1991 году окончил Высшую профсоюзную школу культуры (реорганизована в Санкт-Петербургский университет профсоюзов) по специальности «педагог-организатор», выбрав в качестве профессии коммерческую социологию. Он возглавлял Санкт-Петербургское агентство маркетинговых исследований и столичную компанию «МАСМИ-Март», которая ныне входит в международную группу по исследованию конъюнктуры рынка и изучения общественного мнения. По данным «Фонтанки», Лебедев в 2010-х сблизился с белгородским духовенством, к 2017-му окончил Московскую духовную академию и сразу был назначен на пост личного секретаря епископа Вилуйского. С ним у Лебедева достаточно активные отношения. По информации «Фонтанки», они вместе путешествовали в Италию, Израиль, на Валаам. В поездках по России, как правило, забронировано купе на двоих.

История с выбиванием денег из настоятеля прошла для Саввы и Лебедева почти бесследно. Епископ остался на своем месте. Митрополит Белгородский Иоанн сообщал, что поговорил с ним «братски, и было внушение соответствующее сделано». Официально Валуйская епархия заявляла, что секретарь Лебедев лишен должностей благочинного, секретаря-референта и члена ревизионной комиссии.

На сайте епархии Лебедев по-прежнему значится членом ревизионной комиссии, а также секретарем церковного суда. В сентябре 2019 года произошло еще одно назначение иерея. Он возглавил архиерейское подворье при кафедральном Свято-Николаевском соборе Валуйской епархии – самым большом храме Белгородской области. Место настоятеля ему уступил епископ Савва.

священник Вадим Лебедев, бывший маркетолог из Санкт-Петербурга
священник Вадим Лебедев, бывший маркетолог из Санкт-Петербурга
Фото: Валуйская епархия

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      ПСК
      13.01.2020 12:23

      Start от ГК ПСК признан самым доступным комплексом апартаментов Петербурга

      Самым доступным комплексом апартаментов Петербурга стал Start от ГК «ПСК». Проект возглавил топ-10 апартаментов*, привлекательных для инвестиционной покупки.
      Setl Group
      13.01.2020 12:00

      Setl Group начал строить десятую очередь проекта «Чистое небо»

      Холдинг Setl Group приступил к возведению 10-й очереди жилого комплекса «Чистое небо» в Приморском районе. Она расположена в глубине квартала, западнее строящихся 8 и 9 очередей, вдоль перспективного продолжения Арцеуловской аллеи.
      Группа «Эталон»
      13.01.2020 11:34

      Группа «Эталон» ввела в эксплуатацию 622 тыс.кв.м в 2019 году

      Группа «Эталон», одна из крупнейших и старейших компаний в сфере девелопмента и строительства на российском рынке, объявляет о вводе в эксплуатацию 622 тыс. кв. м реализуемой площади в 21 проекте.
      ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
      13.01.2020 11:22

      Исследование Банка «Санкт-Петербург»: где, как и сколько тратили россияне в новогодние каникулы

      Банк «Санкт-Петербург» представляет аналитику трат в первые дни нового года по своим картам. Аналитики изучили операции с 1 по 8 января 2020 года по выпущенным Банком картам, чтобы понять, где, как и сколько тратили россияне в зимние каникулы.
      предоставлено пресс-службой ГК «Ленстройтрест»
      10.01.2020 17:39

      Детский сад в IQ Гатчина посетил губернатор Ленобласти

      Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе рабочей поездки в Гатчинский район проинспектировал недавно открывшийся социальный объект на 120 детей, построенный ГК «Ленстройтрест» в шведском квартале «IQ Гатчина».
      ГК «Полис Групп»
      10.01.2020 17:10

      Акция: Экономия до 900 тыс. руб. при покупке квартир от ГК «Полис Групп»

      В январе при покупке квартир в жилых комплексах от ГК «Полис Групп» - «Полис на Московской», «Полис на Неве», «ПаркЛэнд», «Мой мир», «Полис на Комендантском» (4 оч.) действует акция - дополнительные скидки от 50 000 до 900 000 рублей*.
      СК "ДАЛЬПИТЕРСТРОЙ"
      10.01.2020 16:17

      В Шушарах прибавилось жилья. В том числе социального

      В декабре 2019 года СК "Дальпитерстрой" сдала в эксплуатацию три из четырех домов ЖК "Четыре сезона" в Шушарах. Часть квартир в них предназначена под социальное жилье по городскому контракту.
      ГК «Эталон»
      10.01.2020 13:59

      Группа «Эталон» ввела в эксплуатацию вторую очередь квартала «Галактика»

      Группа «Эталон» в конце декабря в полном соответствии с заявленными сроками ввела в эксплуатацию вторую очередь квартала «Галактика», который возводится вблизи Московского проспекта и набережной Обводного канала.
      «Отделстрой»
      10.01.2020 13:54

      Детский сад в «Новом Оккервиле» оборудован к открытию

      Третий детский сад в жилом комплексе «Новый Оккервиль» оборудован всем необходимым для того, чтобы начать функционировать.
      «Главстрой Санкт-Петербург»
      10.01.2020 13:45

      Три новых корпуса ЖК «Северная долина» введены в эксплуатацию

      «Главстрой Санкт-Петербург» ввел в эксплуатацию корпуса №18А, 18Б и 20 в жилом комплексе «Северная долина». Они реализованы в рамках 13 и 14 очередей строительства.
      «Лидер Групп»
      10.01.2020 12:15

      Компания «Лидер Групп» подвела итоги 2019 года

      В 2019 году компания ввела в эксплуатацию три жилых комплекса и детский сад, приняла участие в нескольких престижных конкурсах и премиях, получила ряд наград, а также вывела на рынок новый проект бизнес-класса с уникальной архитектурой.
      www.shutterstock.com
      09.01.2020 18:00

      Рождественские скидки на квартиры в Пушкине

      Начало нового года – лучшее время, чтобы изменить свою жизнь. Начните позитивные перемены с улучшения своих жилищных условий!