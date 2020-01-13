Мир в Ливии не заключен. Переговоры в Москве сорвались

Анонсированная российским МИД встреча представителей правительства национального единства из Триполи и главы ливийской армии фельдмаршала Халифа Хафтара не состоялась.

«Верховный совет правительства национального единства объявил об отказе от любых встреч с главой ливийской армии Хафтаром, а также намерении правительства Триполи «вести переговоры с россиянами и турками», – цитирует 13 января заявление руководителя высшего государственного совета Халеда аль-Мишри издание Al-Arabia.

При этом член делегации правительства Хафез Каддур заверил, что переговоры в России «отвергают любое военное решение ливийского кризиса». Сам Саррадж накануне выступил на ливийском телевидении, призвав «перевернуть страницу».

Ранее российский МИД анонсировал встречу мятежного фельдмаршала и руководителя правительства Сарраджа. Усилия российских дипломатов приветствовал и французский президент Эммануэль Макрон, выразив надежду, что переговоры станут началом мирного разрешения кризиса.



