Автомобили Tesla будут разговаривать с пешеходами и «выпускать газы»

В то время как другие автопроизводители учат электромобили издавать различные звуки, Илон Маск объявил, что электрокары Tesla уже в скором времени начнут разговаривать с пешеходами. И не только с ними.

На своей страничке в Twitter Маск опубликовал видеоролик, в котором проезжающая мимо Tesla Model 3 говорит «человеческим голосом»: «Ну чего уставился? Давай, шевелись!», – пишет The Verge. Маск также добавляет, что «все реально» и эта функция вскоре будет внедряться на всех новых Tesla.

— Buff Mage (@elonmusk) January 12, 2020