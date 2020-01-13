Автомобили Tesla будут разговаривать с пешеходами и «выпускать газы»

В то время как другие автопроизводители учат электромобили издавать различные звуки, Илон Маск объявил, что электрокары Tesla уже в скором времени начнут разговаривать с пешеходами. И не только с ними.

На своей страничке в Twitter Маск опубликовал видеоролик, в котором проезжающая мимо Tesla Model 3 говорит «человеческим голосом»: «Ну чего уставился? Давай, шевелись!», – пишет The Verge. Маск также добавляет, что «все реально» и эта функция вскоре будет внедряться на всех новых Tesla.





Teslas will soon talk to people if you want. This is real. pic.twitter.com/8AJdERX5qa — Buff Mage (@elonmusk) January 12, 2020

Уже сейчас все новые электромобили Tesla оборудуются внешними динамиками, чтобы таким образом соответствовать новому законодательству, которое обязует все электрические транспортные средства при движении с малой скоростью издавать предупреждающие звуковые сигналы. Такие законы уже вступили в силу и в Европе, и в США, и все производители восприняли это, как еще один способ продвижения, пытаясь придумать для своих электрокаров отличающееся от конкурентов звуковое «лицо».

Илон Маск, как известно, мастер придумывать неординарные маркетинговые ходы. Во все «Теслы» итак встроено немало «приколов» вроде видеоигр, имитирующих старые игровые приставки, согревающего видео пылающего камина или богатого выбора неприличных звуков. Судя по ролику, опубликованному в Twitter, автомобили Tesla не станут подражать стилю тоскливых объявлений в метро, а вместо этого готовы вступать в пикировку с зазевавшимися прохожими. И не только прохожими. В ответ на реакцию пользователей Twitter Маск подтвердил, что новая функция будет действовать и в режиме «часового», то есть так же «человеческим голосом» отпугивать грабителей и вандалов.

Маск не был бы Маском, если бы и тут не добавил свою «изюминку». Кроме «голосовых сообщений», система внешних динамиков может издавать и просто звуки, в том числе и те самые «неприличные» звуки разнообразного пукания.





Видео: Dustin Mac/Youtube