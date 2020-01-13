«Горэлектротранс» сделал очередной заход на лизинг 87 троллейбусов. Они снова подорожали

«Горэлектротранс» в третий раз объявил аукцион на приобретение в лизинг 87 троллейбусов большой вместимости. С последней попытки они подорожали на 300 млн.

Согласно СПАРК, закупка была объявлена 10 января, максимальная цена составляет 2,05 млрд. Закупка разбита на три партии; первая должна прийти в апреле, третья – в июне. В техзадании указаны 30 посадочных мест и вместимость в 90 человек. В ГЭТ «Фонтанке» рассказали о таких условиях, как наружный обвес из композитных материалов, применение в интерьере шлифованного алюминия, информационные табло в боковых отсеках с диагональю 28 дюймов.

Напомним, у этой закупки непростая судьба, стартовая стоимость меняется по синусоиде. Всего ГЭТ нужны 142 машины, которые приобретают в лизинг тремя контрактами: 20 троллейбусов особо большого класса, 35 с увеличенным автономным ходом и 87 большого класса. Изначально их стоимость оценили в 699 млн, 1,09 млрд и 1,94 млрд рублей соответственно, однако в декабре аукционы отменили.

После этого из объявили заново, причем стоимость снизилась: до 646 млн, 1 млрд и 1,7 млрд.





В первых двух были определены победители: ими стали «Промагролизинг-центр» и «Сбербанк лизинг» соответственно. Самый большой аукцион снова отменили.

Интересно, что в случае с 35 троллейбусами (победитель «Сбербанк лизинг») участники сбили стартовую цену примерно на 300 млн рублей, что представляет существенную экономию. Однако несложно заметить, что в новой редакции конкурсной документации на 85 троллейбусов начальная стоимость по сравнению с прошлой попыткой на те же 300 млн выросла.