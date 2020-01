Геймерские 2020. Самые ожидаемые видеоигры наступившего года

Cyberpunk 2077, Half-Life: Alyx, Doom Eternal, и не только они, выйдут в 2020 году. Держитесь за ваши геймпады. И кошельки.

фрагмент трейлера/Cyberpunk 2077/YouTube

2020 год обещает быть началом новой эры не только в календарном, но и в видеоигровом смысле. Первая и важнейшая причина – это возможный выход консолей нового поколения, PlayStation 5 и Xbox Project Scarlett. В том, что приставки-конкуренты выйдут практически одновременно, нет никаких сомнений – промедление больно ударит по бюджетам замешкавшейся компании. Геймеры в массе своей нетерпеливы, а ведь в 2020 ожидается много крупных релизов, которые наверняка переедут и на новейшие консоли, где будет и графика получше, и частота кадров побольше.

«Фонтанка» составила список самых ожидаемых видеоигр года Стальной крысы.

1. Cyberpunk 2077

Май 2015 года разделил мир на две половины – до выхода «Ведьмака 3» и после. Игра стала событием, важность которого для индустрии сложно переоценить. 17 сентября (да-да, игру перенесли!) польская студия CD Projekt RED попытается повторить феноменальный успех с помощью нового проекта. Cyberpunk 2077 – это RPG с видом от первого лица в, как понятно из названия, жанре киберпанк. «Бегущий по лезвию», «Пятый элемент», «Матрица», «Призрак в доспехах» – вот лишь немногое, на что похожа новая игра. Разработчики обещают интересный сюжет, нелинейность, свободу выбора и Киану Ривза в роли популярного рок-музыканта. Кредит доверия к полякам запредельный, поэтому ждем как минимум шедевра.

Платформы: ПК, PlayStation 4, Xbox One





2. Watch Dogs: Legion

Серия Watch Dogs вроде бы канула в Лету после неплохой второй части, но на последней конференции E3 компания Ubisoft смогла вернуть к серии массовый интерес, анонсировав Legion. Теперь хакерский боевик щеголяет интересной особенностью – в игре отныне нет главного героя. Любой персонаж виртуального Лондона может стать вашим протагонистом. Отличаться они будут не только внешним видом, но и набором навыков, так что, скорее всего, пройти всю игру одним хакером не получится. Ждать Legion стоит хотя бы для того, чтобы завербовать бабушку и, вооружив ее электрошокером, напасть на охранников.

Платформы: ПК, PlayStation 4, Xbox One

3. The Last of Us Part II

Первая The Last of Us была хорошей причиной для покупки PlayStation 4 – игра рассказывала интереснейшую историю о гибнущем от некой инфекции мире. Выживших осталось немного, а те, кому не повезло, превратились в зомби, управляемых грибком-кордицепсом. Выглядят жутко, погуглите скриншоты! Сиквел, который также станет эксклюзивом Sony, покажет повзрослевшую Элли – одну из главных героинь первой части. Помимо выживания в жестоком мире, девушке предстоит наладить личные отношения, а также, судя по всему, покарать врагов, кем бы они ни были. Геймплей по-прежнему будет сконцентрирован вокруг стелса и крафтинга, но заявлено, что все станет «более динамично». Интересно и то, что, судя по опубликованным видео, Элли будет лесбиянкой – сцена с девичьим поцелуем уже успела наделать шуму в игровом сообществе.

Платформа: PlayStation 4

4. King's Bounty II

К серии King's Bounty стоит относиться с особым трепетом, ведь это редкий пример хорошей отечественной игры. 12 лет назад компания 1C Entertainment выпустила первую часть – «Легенду о рыцаре». Это была милая изометрическая тактическая RPG, которая сразу влюбила в себя поклонников жанра. Далее была куча дополнений, но вот теперь – полноценная вторая часть. Видно, что проект претерпел значительные изменения, и сиквел совершенно не похож на предыдущие King's Bounty – «карамельная» графика уступила реализму, да и серьезных настроений как будто бы прибавилось. Есть подозрения, что 1С попытаются сделать своего «Ведьмака», и в этом риск – либо получится неплохо, либо игра утонет в болоте нереализованных амбиций.

Платформа: ПК, PlayStation 4, Xbox One

5. Half-Life: Alyx

Пожалуй, один из самых ожидаемых и при этом загадочных проектов наступившего года. Новая игра под столь громким названием делается с понятной целью – продать геймерам шлемы виртуальной реальности (да-да, без этого не поиграть). Заодно виртуальный магазин Steam хочет немного выбить почву из-под ног ближайшего конкурента – Epic Games Store. Как бы там ни было, нас ждет еще одно приключение на захваченной инопланетянами Земле. Точнее, мы опять вернемся в Сити-17 и увидим город глазами Аликс Вэнс – одной из главных героинь Half-Life 2. Геймплейно это та же игра – стреляем, решаем простые головоломки, изучаем мир. По слухам, если Alyx хорошо себя покажет в оценках и продажах, Valve могут заняться разработкой, прости господи, Half-Life 3! Верится с трудом, но будем наблюдать.

Платформа: ПК + обязательно наличие VR-шлема

6. Elden Ring

Если вам уже надоела трилогия Dark Souls и вы вволю наигрались (наумирались) в самурайский экшен Sekiro, трепещите – компания-разработчик FromSoftware готовит новое испытание для нервных клеток. Об Elden Ring почти ничего не известно. Как рассказывал глава FromSoftware Хидетаки Миядзаки, игра будет похожа на Dark Souls, но даст геймерам больше свободы. Особый упор разработчики делают на боссов, так что легко точно не будет. Ну и вишенкой на торте станет создатель «Игры престолов» Джордж Мартин – он привлечен к работе над игрой в качестве консультанта и соавтора сценария.

Платформа: ПК, PlayStation 4, Xbox One

7. Marvel’s Avengers

«Мстители» вернутся, но не в кинотеатры, а на мониторы. Странно, что до сих пор по мотивам приключений суперкоманды не было ни одной крупной игры, но теперь Crystal Dynamics и Eidos Montreal намерены это исправить. Marvel’s Avengers – это игра в жанре «интерактивное кино», где вы будете выступать, скорее, как зритель, чем как игрок. Схематично это выглядит так – сначала создатели 10 минут показывают игровые ролики, потом дают потыкать кнопки – в диалогах, в экшен-сценах, а потом снова ролики. По игре выпущено уже достаточно видеоматериалов, из которых видно, что геймерам дадут поиграть за всех основных «Мстителей» – и за Халка, и за Железного человека, и за Тора с Капитаном Америкой. Фанатов киновселенной уже успела расстроить внешность героев (все уже так привыкли к Крису Эвансу и Роберту Дауни-младшему), но ждут игру в первую очередь ради интересного приключения.

Платформа: ПК, PlayStation 4, Xbox One

8. Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

Оригинальные «Вампиры», "выросшие" из серии популярных настольных игр "Мир тьмы", давно уже стали культовыми. Несмотря на то, что даже сейчас, спустя 16 лет с момента релиза, в них сложно играть из-за обилия багов. Однако геймеры оценили мрачную эстетику вампирского мира, нелинейность повествования и оригинальность задумки. Увы, компания-разработчик Troika Games обанкротилась в 2005-м, так что сиквел делают ранее ничем не примечательные Hardsuit Labs. Зато издатель статусный – Paradox Interactive. В разработке участвует Брайан Митсода, дизайнер и сценарист первой части, а также к сюжету приложил руку культовый геймдизайнер Крис Авеллон, так что история должна быть по меньшей мере нормальной.

Что до геймплея, то здесь все, как раньше – игроку предстоит стать вампиром и пройти путь от немощного кровососа до грозного хищника, попутно разбираясь в тонкостях отношений вампирских кланов. Разумеется, ждем интересные квесты и запоминающихся персонажей.

Платформа: ПК, PlayStation 4, Xbox One

9. Doom Eternal

В 2016 году компания id Software успешно перезапустила Doom – культовый экшен о геноциде демонов в условиях Марса. Бодрая музыка, зашкаливающая брутальность и фанатичная нетерпимость протагониста к адским созданиям сделали свое дело – обновленный Doom понравился и ностальгирующим фанатам, и молодым игрокам. Сиквел, Doom Eternal, вообще-то должен был выйти еще в прошлом году, но потом игру внезапно перенесли на март-2020. Сделано это было, по словам разработчиков, чтобы выпустить релиз в лучшем качестве и избавить от багов.

Геймплейно от Doom многого не надо. Это тот случай, когда важно не привнести новое, а не испортить старое. В Doom Eternal игрока ждут несколько новых девайсов для умерщвления чудовищ, а также смена места действия – теперь сражаться придется не только на Марсе и его спутниках, но и на Земле.

Платформа: ПК, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

10. Ремейк Resident Evil 3

Японская корпорация Capcom в 2019-м собрала урожай похвалы, наград и денег, выпустив крайне качественный ремейк одной из своих самых культовых игр – зомби-хоррора Resident Evil 2. Релиз, по сути, собрали заново, упаковав знакомые сюжет и геймплей в новую графику. В 2020 Capcom рассчитывает повторить триумф, но уже с третьей частью «Обители зла». В данном случае речь идет не только о новой графике и перерисованных монстрах – создатели заново перепишут звук, а также добавят ряд нововведений, которых не было в оригинале. В частности, разработчики обещают больше экшена. Главной героиней останется спецагент Джилл Валентайн, а противостоять ей, помимо толп зомби, будет знакомый всем фанатам монстр Немезис.

Платформа: ПК, PlayStation 4, Xbox One

Алексей Нимандов,

«Фонтанка.ру»