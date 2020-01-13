Два «Матиза» не ушли от преследователей. В Купчино одного загнали в маршрутку

Дважды за день 13 января в Петербурге в ДТП попадали «Дэу Матизы» – по словам очевидцев, автомобили доставки еды.

На улице Олега Дундича, перед Купчинской улицей, «Пежо» впечатал «Матиз» в приостановившуюся маршрутку, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».





До этого «Матиз» попал в ДТП в посёлке Металлострой. Судя по фотографиям в «ДТП и ЧП» и в паблике «Вечерний Металлострой», малолитражку сзади ударил водитель на «Хёндэ», и та врезалась в забор.

Фотографии человека в химзащите на месте ДТП объясняются тем, что в Металлострое с утра проходила акция против строительства мусоросжигательного завода (подобные митинги сегодня прокомментировал Смольный).

Информации о возможных пострадавших в этих ДТП пока нет.



