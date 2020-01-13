Росстат оценил темп инфляции с начала года. Она меньше, чем в 2019-м

Инфляция в России с 1 по 9 января 2020 г. составила 0,3%, говорится в сообщении Росстата от 13 января.

"За период с 1 по 9 января 2020 г. индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,3% (для сравнения: в январе 2019 г.: в целом за месяц – 101,0%, с начала января – 100,5%)", — указано в сообщении.

С начала января было зафиксировано снижение цен на пшено на 0,7%, свинина, рис шлифованный, сахар-песок и карамель подешевели на 0,1%. Выросли цены на гречневую крупу (на 0,8%), на куриные яйца (0,4%), водку (0,3%), муку пшеничную и хлеб ржаной (на 0,2%).





"Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 2,8%, в том числе на огурцы свежие – 9,4%, помидоры – 5,4%", — говорится в сообщении.

Цены на бензин выросли на 0,1%, на дизельное топливо – на 0,2%. Проезд в трамвае стал дороже на 2,5%, в метро – на 2,2%, городском автобусе – на 1,4%, троллейбусе – на 1,3%, отметил Росстат.