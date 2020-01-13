Всрато, но славно

С конца декабря 2019 года пользователи Сети развлекаются телеграм-ботом "Всратослав". В январе года 2020-го некоторые считают, что это лучшее, что появилось в году 2019-м.

Всратослав – это телеграм-бот, который создаёт мемы – картинки со смешными подписями. Пользователь присылает фотографию, а бот приделывает к ней свой комментарий. Один из создателей "Всратослава" Александр Чезганов утверждает, что подпись бот находит случайным образом. Мы прогнали через него некоторые классические изображения и теперь подозреваем, что случайность порой берет в союзники иронию.



