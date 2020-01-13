Петербург готовится обновить рекорд 45-летней давности. Проводы старого года завершатся мартовским теплом

Экстремальное для января тепло продержится в Петербурге до конца недели. Об этом сообщает ресурс Gismeteo 13 января.

Среднесуточная температура на 10 – 14 градусов превысит климатическую норму. В городе будет дождливо. Самые тёплые сутки выпадут на 15 и 16 января, в эти дни столбик термометра поднимется до +6…+7 градусов. «Будут обновлены рекорды тепла, установленные в 1975 году (+5,5 и +5,4 соответственно). Вероятно, это будут самые теплые дни января», — прокомментировали синоптики.

Накануне, 12 января, Петербургу не удалось побить рекорд 2009 года. На метеостанции зафиксирован показатель в +4,7 градуса. До повторения абсолютного максимума дня не хватило 0,4 градуса.



