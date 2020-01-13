СМИ: Россия спонсировала президента Сенегала в обмен на благосклонность главы Международной ассоциации легкой атлетики

Экс-глава Международной ассоциации легкой атлетики IAAF и уроженец Сенегала Ламин Диак мог быть замешан в коррупционной схеме с участием российских спортивных чиновников. Следующие 10 лет предприимчивый африканец может провести во французской тюрьме.

«Обвинение утверждает, что Диак получил 1,5 миллиона долларов из России, чтобы помочь в финансировании кампании Маки Салла во время президентских выборов 2012 года, которые он выиграл. В обмен – прикрытие IAAF и задержка с обвинениями 23 спортсменов», – сообщает 13 января France24.

86-летний сенегалец, который возглавлял Международную ассоциацию федераций легкой атлетики в период с 1999 по 2015 год, якобы позволил российским спортсменам принять участие в Олимпийских играх 2012 года в Лондоне и чемпионате мира в Москве, скрыв результаты допинг-проб.

Полученные от России деньги якобы в 2012-м ушли на политическую кампанию республиканца Маки Салла, который в первом туре уступил демократу Абдулаю Ваду. Однако уже во втором туре он собрал почти 67% голосов. Салл остается президентом страны до сих пор, переизбравшись на новый срок в прошлом году.





Схему помог раскрыть бывший юрист предприимчивого спортивного чиновника. Хабиб Сиссе рассказал французским следователям, что был одним из посредников между IAAF и россиянами. Один из таких случаев мог быть связан с российской бегуньей Лилией Шобуховой. 450 тысяч евро якобы были заплачены, чтобы спортивные чиновники задержали ее анализы и позволили ей участвовать в соревнованиях.

Диак с 2015 года находится под домашним арестом в Париже, пока финансовая прокуратура страны проводит следственные мероприятия. Дело возбуждено во Франции, так как преступления могли совершаться на территории республики. В этом году должна решиться судьба африканца, для которого требуют самого жесткого наказания – 10 лет за решеткой. В ближайшие две недели состоятся судебные заседания.