Разговоры в пользу бедных. Как сэкономить на сотовой связи

«Фонтанка» подготовила для читателей лайфхаки, как вопреки росту тарифов платить за связь меньше. Это не партнерский материал — операторы неохотно говорят про такое, хотя и признают, что способы реально работают.

Олег Харсеев/Коммерсантъ

Ряд операторов «большой четверки» заявили о повышении действующих тарифов, ссылаясь на растущие расходы. 13 января ФАС уже пообещала разобраться в этом вопросе, но и без регулятора понятно, что решение проблем связистов не обязательно должно происходить за счет клиентов.

По оценкам «Рустелеком», основанной на анализе отчетности сотовых операторов, их операционный доход (OIBDA) сейчас находится в границах 40%. Это, конечно, не сотни процентов, как было в «золотые» для рынка годы, но весьма достойно. Переводя это в понятный читателям «Фонтанки» формат, можно заключить, что из каждой тысячи рублей в телефонном счете 400 рублей — это то, что у оператора остается на руках для всевозможных важных и полезных трат, и которыми он может, и, возможно, даже не прочь поделиться с абонентами.

А ты по рынку-то походи...

Самый простой и действенный способ получить серьезную скидку — это написать заявление о переносе номера к другому оператору. Вам обязательно позвонят и поинтересуются причинами вашего ухода. Даже если не жаловаться на слишком высокие тарифы, приветливый собеседник невзначай поинтересуется, сколько вы намерены тратить у нового провайдера. И если вы поддержите этот диалог, вам могут предложить разнообразные бонусы и скидки, чтобы вы передумали менять оператора.





Отраслевые эксперты говорят, что в самом лучшем случае, любезно согласившись не уходить к другому, можно рассчитывать на 30% скидку от действующего тарифа. Другой вариант — бесплатное подключение опций, которые реально позволят вам существенно экономить: интернет-пакеты, расширение включенного в тариф пакета минут и т.п.

Правда, есть одно но. Дело в том, что у сотовых операторов сейчас очень хорошо работают биллинговые системы, которые с точность до копейки могут им показать, сколько именно вы приносите компании денег. Не в смысле, сколько вы платите, а сколько они на вас зарабатывают. Так что если вы сидите на дешевом промо-тарифе и непрерывно звоните на номера чужих операторов в другой регион, вам, может, даже и звонить-то не будут, а только порадуются, что такой неприятный абонент теперь станет головной болью конкурента.

«Такой прием сработает только если абонент «выгодный» для оператора. Значение имеет не ARPU (Average Revenue per User – среднемесячный доход от абонента), а APPM (Average Price per Minute – средняя стоимость минуты)», – объясняет Юрий Брюквин, глава аналитического агентства «Рустелеком». «Такой прием действительно может сработать, но только для тарифов средней и высокой планки, – соглашается глава TelecomDaily Денис Кусковю. – Если ты тратишь на связь 100 руб, то никто не будет с тобой возиться».

Сколько вы стоите?

Средние траты абонентов сотовых сетей в России сейчас колеблются в диапазоне 320-370 рублей в месяц. То есть, если вы платите больше или даже намного больше, – уже есть повод посмотреть, можно ли как-то сэкономить. Но чтобы понять, выгодный вы абонент или нет, и будет ли оператор бороться за вас, необходимо не только посмотреть, сколько вы тратите, но и проанализировать структуру своего общения. К примеру, очень сильно маржу от вас подкосит большой объем интерконнекта, – соединение с другими сетями, за которое вашему оператору приходится платить, даже если в условиях вашего тарифа включены «звонки на любые номера».

Важный показатель реальных расходов – включенный в тариф объем передачи данных. Почти любой телефонный аппарат сейчас может показать, сколько вы за месяц скачиваете гигабайт. Сравните их с тем, за что платите, и сделайте вывод.

По данным TelecomDaily, и с этой оценкой в целом соглашаются участники сотового рынка, средний объем потребления у активного пользователя смартфона — 11 Гб в месяц. В этих подсчетах не учитываются 25% абонентов мобильных операторов, которые до сих пор разговаривают «кнопочными» телефонами. Хотя, порой, и у них в тарифах бывают включены гигабайты. Юрий Брюквин считает, что подавляющее большинство — до 75% пользователей — не успевают за месяц «выбрать» оплаченный трафик. У операторов существуют опции «переноса» неиспользованного трафика на следующий месяц или обмена их на минуты. Но не очень понятно, действительно ли такая услуга нужна конкретно вам или на лишних гигабайтах можно неплохо сэкономить. И если у вас подключено 20 Гб, а реально вы расходуете только пять, – это может стать отличным направлением экономии.





Велика вероятность того, что оператор предложит вам не прямую скидку, а подключение более «легкого» тарифа, который больше будет соответствовать структуре ваших реальных расходов и действительно поможет сэкономить. Поскольку обычно телефонисты не спешат рассказывать абонентам о способах сэкономить, а их предложения, наоборот, сводятся к тому, как бы больше потратить, заявление о смене оператора может стать по-настоящему действенным способом вызвать их на откровенный разговор.

Не очень-то и хотелось

«Персональные предложения о скидках/бонусах доступны практически всем абонентам Билайн, в том числе абонентам, которые рассматривают вопрос о смене оператора. Часть предложений доступна клиентам в личном кабинете, – рассказали «Фонтанке» в «Билайне». – Размер скидки/бонуса и период их действия зависит от профиля потребления абонента, его стажа в сети Билайн, тарифного предложения и ряда других факторов».

Но в любом случае необходимо четко рассчитывать риски. Представитель одного из операторов, который также пытается предотвратить переход клиентов к конкурентам, комментируя этот вопрос «Фонтанке» сказал: «Кому-то предложат скидку, кому-то нет. Кому-то 30%, кому-то 5%. А может и просто придется перейти к другому оператору, который вам не понравится, и вы потом вернетесь».

«Мы не пытаемся удержать клиента любой ценой. Если абонент принял решение перейти к другому оператору, скорее всего, он рано или поздно все равно перейдет. В ряде случаев наши менеджеры общаются с клиентом, чтобы выяснить детальные причины его решения, – говорят в Tele2. – В любом случае, мы всегда с пониманием относимся к решению клиентов, пожелавших перейти к другому оператору, и благодарим их за то, что они были с нами». Правда, как раз Tele2, зачастую и становится главным бенефициаром от таких вот хождений: за прошлый год к нему вместе с номерами перешло вдвое больше абонентов, чем ушло.

В «Мегафоне» говорят о других — вполне реальных — способах сэкономить без резких движений. Во-первых, оператор советует следить за обновлениями вашего тарифа – периодически появляются новые предложения с большим объемом трафика и меньшей стоимостью, чем в архивных тарифах. Во-вторых — активнее пользоваться личным кабинетом: там можно не только следить за расходами (что, кстати, тоже полезно), но и управлять персональными предложениями и кэшбеком — аналогичные предложения есть почти у всех операторов.

Реальные скидки операторы предлагают и тем, кто подключает услугу «Автоплатеж» – только на этом экономия может достигать 10%. Отдельные блоки советов для экономных абонентов касаются снижения расходов за границей, а также тем, кто готов впустить оператора не только в свой телефон, но и дальше: получать от него, например, домашний интернет, покупать через него авиабилеты и даже оформить его банковские карточки.

Дело рук самих утопающих

Как нетрудно заметить, большинство советов операторов сводятся к одному: абоненту и без всяких подсказок надо внимательно следить, за что он платит, и самому решать, как лучше сэкономить. Но, конечно, уговаривать вас платить только за то, чем реально пользуетесь, никто не будет, скорее, наоборот.

Разумеется, всегда остаются форсмажоры, в виде внезапно подключенных ненужных многим услуг вроде «музыка вместо гудков». Для кого-то сюрпризом становится стоимость каждых автоматически подключаемых дополнительных 100 мб сверх оплаченного лимита трафика. Причем, отключить это автопродление порой даже человеку с высшим образованием оказывается с первого раза не так-то просто. Кто-то узнает, что у него уже много лет работает какой-нибудь Супер-Анти-АОН, который незаметно, но исправно «высасывыает» по рублю в день. Классикой уже стала история о том, как на сим-карту, купленную для установки в систему управления ворот в загородном доме, были подключены услуги ежедневной рассылки новостей и полезных советов, и оператор долго убеждал абонента, что его устройство само направило запрос на подключение, хотя оно конструктивно на это неспособно. Справедливости ради стоит заметить, что после возмущенного обращения клиента оператор вернул списанные деньги.

Порой сюрпризы преподносит не только оператор, но и провайдеры медиауслуг со своими подписками на музыку, интернет-мемы и гороскопы (да, есть еще и такое). Даже производители телефонов не отстают: владельцы «айфонов» всегда как дети удивляются тому, что их телефоны сами по себе могут без объявления войны отправлять смски в Англию за вполне ощутимые деньги. Все эти, казалось бы, небольшие платежи, в итоге складываются в заметное увеличение трат на связь, и никто кроме самого абонента не склонен их сокращать.

Денис Лебедев,

«Фонтанка.ру»