Ротенберг проиграл иск к финским банкам. Миллиардеру придётся заплатить им более полумиллиона евро за судебные издержки

Миллиардер Борис Ротенберг (92-е место в списке Forbes) проиграл иск против четырёх финских банков, которые отказали ему в обслуживании. Об этом говорится в заключении суда, оказавшемся в распоряжении «Фонтанки».

Окружной суд Хельсинки 13 января отклонил иск Бориса Ротенберга о предоставлении доступа к банковским услугам и компенсации за дискриминацию. Ответчиками выступали в отношении Svenska Handelbanken AB, Nordea Bank Abp, OP Yrityspankki Plc и финский филиал Danske Bank A/S.

Более того, Ротенбергу предписано оплатить судебные расходы банков на общую сумму около 530 000 евро.

Несмотря на наличие у российского миллиардера гражданства Финляндии, хельсинкский суд признал отказ банков обслуживать его обоснованным, поскольку, согласно заключению, «проведение операций со счётом лица, находящегося в санкционном списке, банки будут подвержены значительному финансовому риску из-за санкций ОФАК, который нельзя считать маловероятным», что противоречит закону о кредитных организациях (ОФАК – Управление по контролю за иностранными активами, подразделение министерства США).





Нарушения закона о равенстве, к которому апеллировал Ротенберг, суд не нашёл.

Подробности читайте в материале "Фонтанки".