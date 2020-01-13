Торговля уходит с улиц Петербурга. Доля свободных площадей резко выросла на Старо-Невском, Рубинштейна и Большом проспекте

Доля вакантных площадей на центральных торговых коридорах Петербурга увеличилась по итогам 2019 года в 1,7 раза – с 4,8% до 8,2%. Об этом говорится в исследовании международной консалтинговой компании Colliers International, опубликованном 13 января.

Больше всего площадей в стрит-ретейле освободилось на Старо-Невском проспекте. Если на конец 2018 года здесь пустовало 3% помещений, то к концу 2019 года уровень вакантности вырос до 13,7%.

В центре города сокращали присутствие банки: по два отделения закрыли Сбербанк и «Связьбанк», по одному – «Альфа Банк» и «Бинбанк». На Старо-Невском проспекте в течение 2019 года закрылись рестораны «Васаби/Розарио», «Амроц», кафе Subway, магазины одежды «Холостяк», «Дикая орхидея», а также торговые точки Aura of Bohemia, XLash, продуктовый магазин «Сантамаг» и другие.

Доля свободных помещений за год увеличилась также на улице Рубинштейна – с 2,6% до 8,4% и Большом проспекте П. С. – с 5,5% до 10%. Двумя торговыми коридорами, где вакантные площади, наоборот, сократились в 2019 году, стали Невский проспект и Большая Конюшенная улица. На Невском проспекте показатель снизился с 4,2% до 3,8%, более заметно на Большой Конюшенной – с 9,9% до 5,6%. Среди новых заведений, которые открылись здесь в 2019 году: бутик Giorgio Magnani, мебельный шоурум Dantone Home, бар «Пижоны», ресторан Art Caviar.





Всего за 2019 год на пяти ключевых торговых коридорах Петербурга арендаторы поменялись в 86 помещениях. Наиболее активно ротация проходила в сегменте общепита – 40 из 86 помещений заняли рестораны, кафе и бары. Чаще всего арендаторы менялись на Старо-Невском проспекте и улице Рубинштейна, где вывеску сменили каждое седьмое и восьмое заведение соответственно.

На фоне роста интернет-торговли и увеличения конкуренции рынок покидают в основном операторы с устаревшей концепцией и новички со слабой финансовой моделью, просчетами при выборе локации, в маркетинге, говорит Владимир Каличава, руководитель департамента услуг для ретейлеров Colliers International.

Но в первом и втором кварталах 2020 года, в преддверии высокого туристического сезона, средний уровень вакансий на торговых коридорах Петербурга планомерно снизится, в основном – за счет открытия новых заведений общепита», – добавляет эксперт.