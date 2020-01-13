За неимением снега в Петербурге убирают листья. На В.О. выросли грибы

Середина января. Распустившимися листьями на кустарниках в Петербурге и его окрестностях уже никого не удивишь: у кого-то проснулась жимолость, у кого-то айва, вдоль бегущих рек зацвела ива (верба) – обычно так бывает в конце апреля. Красотами нынешней зимы петербуржцы активно делятся в соцсетях, только за последние полтора часа нашлось несколько таких постов.

На Васильевском острове, что почти в центре Петербурга, на пне выросли грибы.





Но чудит не только природа. Коммунальные службы тоже идут в ногу с погодой, а не с календарём. «За отсутствием снега, чтобы хоть что-то убирать зимой, дворники убирают опавшие листья», – рассказывают очевидцы 13 января в паблике «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Необычно тёплая зима наблюдается не только у нас, но и во многих регионах России: в Чебоксарах, в Архангельске и т. д. На прошлой неделе руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин объяснил причины аномалии: весь холод уходит в Северную Америку.