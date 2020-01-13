Дело – труба, или Как достроить «Северный поток-2»

Владимир Путин заявил, что трубопровод по дну Балтийского моря закончат к концу 2020 — началу 2021 года. Эксперты «Фонтанки» гадают, на чем основано это убеждение. И вспоминают о юридическом тупике, технических проблемах и китайской подмоге в Крыму.

Stefan Sauer/dpa/picture-alliance/ТАСС

У России есть замена швейцарским трубоукладчикам. Но баржа «Фортуна» не способна прокладывать трубы на большой глубине, и ей закрыта дорога в Данию. А построенный в Китае «Академик Черский» находится на другом конце страны и требует дооснащения. Не говоря уже о том, что ему придется бросить проекты на Дальнем Востоке.

В середине декабря прошлого года сенат США принял оборонный бюджет с санкциями против подрядчиков «Северного потока-2». Тем, кто осмелится продолжить работу над проектом вопреки запрету Америки, грозит полная блокировка всех американских активов и недвижимости, запрет на операции с ней и на въезд представителей компании в США. За несколько часов до подписания финансового документа президентом Дональдом Трампом швейцарский трубоукладчик Allseas, которому американские сенаторы пообещали «сокрушительные и фатальные» последствия, приостановил работу.

В укладке газопровода принимали участие три суда Allseas, включая Pioneering Spirit — крупнейшее в мире, предназначенное для монтажа, демонтажа и перевозки морских буровых платформ. Швейцарцы отказались оценить, на какое время может затянуться реализация «Северного потока-2» в связи с таким демаршем. Но быстро стало понятно, что уложить оставшиеся 160 из 2460 км трубы до конца 2019 года не получится. Новые сроки попытались назвать российские чиновники.

Премьер Дмитрий Медведев заявлял о сдвиге в несколько месяцев, министр энергетики Александр Новак — о конце 2020 года. Президент Владимир Путин после январской встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель обозначил новый срок достройки «Северного потока-2» как первый квартал 2021 года. Но на вопрос «как» никто пока не ответил.





Судный год

От красивого варианта достроить газопровод в духе импортозамещения, на российских трубоукладчиках, похоже, что отказались сразу. Президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов заявил, что их придется создавать с нуля и ждать от 4 до 6 лет минимум.

У «Газпрома» есть два судна с близким функционалом. Созданный на китайской верфи трубоукладчик «Академик Черский», который трудится на Дальнем Востоке, и спущенная на воду в тех же краях баржа «Фортуна», которая работала на начальном этапе строительства «Северного потока-2» и как раз находится в районе Балтийского моря. Компанию ей могла бы составить трубоукладочная баржа «МРТС Дефендер», приписанная к Мурманску. Она также ранее работала на морском участке трубопровода Бованенково — Ухта.

Но, по словам партнера и аналитика консалтинговой компании RusEnergy Михаила Крутихина, в настоящий момент ни одно из этих судов не способно вести работы по укладке «Северного потока-2».

Баржи способны трудиться только в спокойную погоду и прокладывать всего один км труб в день. И главное — у них нет динамической системы позиционирования, предназначенной для удержания судна в заданной позиции, без которой доступ в датские воды закрыт по условиям властей.

Такой проблемы нет у «Академика Черского», но, во-первых, для прибытия из Находки в воды Борнхольма ему потребуется полтора-два месяца. Во-вторых, сначала нужна модернизация, которая, по разным оценкам, займет еще несколько месяцев, а то и полгода. Для расширения функционала нужно дооснащение судна сварочным и монтажным оборудованием. 22 января будет выбран подрядчик работ. Предполагаемая стоимость — 873,5 млн рублей. То есть появиться в Балтийском море единственное полностью подходящее для работ российское судно сможет в лучшем случае к лету.

Впрочем, даже тогда шанс успеть есть. Ведь речь идет не о 160 км по прямой, а об укладке двух параллельных веток, и расстояние до берега вдвое меньше. По оценкам Фролова, работы на месте могут занять несколько недель. Так что есть шанс уложиться в обозначенный президентом срок. Однако нужно помнить про еще одно ограничение.





Санкции

Использование «Академика Черского» повлечет за собой значительный санкционный риск. Головной «Газпром» в значительной степени избежал американских санкций, которые были введены с 2014 года, но все может измениться.

«Как только судно «Академик Черский» примется за работу, его владелец подвергнется санкциям Соединенных Штатов. А конечным владельцем выступает «Газпром», ведь оперативное управление и эксплуатацию осуществляет его 100%-ная «дочка» — «Газпром флот». Причем это не такие санкции, что США могут подвергнуть им или нет, а это обязательное дело. А у «Газпрома» ведь есть счета, ему надо переводить деньги, в том числе американские доллары. И в таких условиях я не вижу для России технической и юридической возможности продолжать работы. И нет таких компаний, которые не побоялись бы таких ограничений», – считает Крутихин.

Также, по его словам, не поможет номинальный перевод судна на другую компанию — уловки вычислят и все равно подвергнут санкциям.

Но и останавливаться нельзя. «Потрачены колоссальные деньги. Вложено 9 млрд евро в подводную часть. И больше 40 млрд евро потрачено на строительство газотранспортного коридора. И их придется списывать, если проект так и не осуществится», – отметил эксперт.

Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник настроен более оптимистично, хотя, по его словам, убытки от задержки в несколько месяцев составляют десятки миллионов долларов, а если идет речь о более долгом сроке, то о сотнях миллионов. Но задержка компенсируется сделкой с Украиной.

«Если бы не было украинского транзита, то задержка была бы критична. В условиях договоренностей с Украиной, когда мы можем прокачивать солидные объемы, и контракт заключен с пятилетним прицелом, горизонт существенно расширяется», – отметил эксперт.

«В «Газпроме» сейчас просчитывают выгодные варианты: как переброска «Академика Черского» повлияет на планы ввода новых месторождений Дальнего Востока? Рискнут ли применить санкции к «Газпрому» и подвергнуть риску партнеров в Европе?» – считает заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

По его словам, возможно, рассматривается и альтернативный план: «В Керченском проливе после воссоединения Крыма с Россией работало китайское судно. Оно укладывало силовой кабель для энергомоста на полуостров. Запад тогда возмущался и грозил санкциями. Но никто никаких санкций к Китаю тогда применить так и не смог — они помахали ручкой и уплыли после завершения работ. Так что остается вероятность, что подобный вариант сработает и с завершением «Северного потока-2».

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»