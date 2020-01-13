ФАС разберется с повышением тарифов на сотовую связь
Заместитель главы Федеральной антимонопольный службы Анатолий Голомолзин сообщил, что ведомство намерено разобраться в объявленном повышении тарифов на сотовую связь.
«Согласно предварительной информации, обсуждается вопрос о корректировке некоторых архивных тарифных планов. Мы внимательно изучим обоснованность повышения цен», — заявил он 13 января РБК.
Напомним, что «Мегафон» повысит стоимость архивных тарифов с 13 января, а «Билайн» с 16 января. В ФАС жалоб на повышение тарифов пока не поступало.