Путин и Моди подтвердили встречи в Москве и Петербурге

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе телефонного разговора подтвердили личные встречи во время торжественных мероприятий в Москве на 75-летие Победы, саммитах БРИКС и ШОС в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба Кремля 13 января.

"Подтверждены новые личные встречи, в том числе в ходе торжественных мероприятий в Москве по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и саммитов БРИКС и ШОС в Санкт-Петербурге", – говорится в сообщении.

Также собеседники затронули "ряд актуальных международных тем, включая ситуацию в регионе Персидского залива и в Ливии".

"При обсуждении вопросов двусторонней повестки дня обозначен принципиальный настрой на дальнейшее развитие российско-индийского особо привилегированного стратегического партнерства", – говорится в сообщении пресс-службы.

Добавляется, что Путин и Моди обменялись теплыми поздравлениями по случаю новогодних праздников.



