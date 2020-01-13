«Петербургская Недвижимость» предоставляет скидки на квартиры за рекомендации

предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"

По программе лояльности компании скидку до 1,5% получают покупатели, которые порекомендовали «Петербургскую Недвижимость» своим друзьям.

Участниками программы лояльности становятся все покупатели квартир в «Петербургской Недвижимости». Фирменная карта дает гарантированную скидку на квартиру клиентам при повторном обращении. Увеличить скидку до 1,5% и получить «Золотой» статус можно за счет рекомендаций компании друзьям и знакомым.

Скидка по карте распространяется на квартиры любых планировок во всех жилых комплексах Setl Group: это более двадцати объектов классов «комфорт», «высокий комфорт», «бизнес» и «премиум», расположенных в разных районах города. Предложение действует при обращении напрямую в отдел продаж «Петербургской Недвижимости». Информацию о накопленных рекомендациях и статусе клиенты могут отслеживать через «Личный кабинет» на сайте spbrealty.ru.

«Петербургская Недвижимость» — продавец строящегося жилья в Петербурге и Ленинградской области и эксклюзивный брокер всех жилых комплексов Setl Group.

Предложение действительно с 01.01.2020 года по 31.12.2020 года. Рекомендации клиентов учитываются при подписании договора/соглашения на покупку квартиры: покупатель заполняет анкету, указывает ФИО и телефон рекомендателя. Количество накопленных рекомендаций, вид карты, её статус и скидки по ней клиент может отслеживать в своём личном кабинете на сайте www.3355555.ru. Участниками Программы лояльности являются клиенты, которые приобрели квартиру или коммерческое помещение с участием ООО «ЦРП «Петербургская Недвижимость», начиная с 2010 года. Скидка по статусам карт распространяется на покупку квартиры Setl Group при обращении в прямой отдел продаж, без посредников. Указанная информация носит ознакомительный характер и может быть изменена в любое время. Полный условия предложения по телефону +7 (812) 33-55555.

Справка о холдинге Setl Group

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»