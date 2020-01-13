В Пакистане отменили смертную казнь для экс-президента Мушаррафа

Суд отменил смертный приговор экс-главе Пакистана Первезу Мушаррафу, которого ранее признали виновным в госизмене.

«Высокий суд Лахора в понедельник назвал «неконституционным» формирование специального суда, который судил бывшего президента и отставного генерала Первеза Мушаррафа за государственную измену», – сообщает 13 января издание Geo.

76-летний бывший пакистанский лидер решил оспорить вердикт и создание специального суда для его дела. Сторона защиты настаивала, что статья Конституции, которой пользовалось обвинение, была изменена уже после совершения преступления. Верховный суд встал на сторону Мушаррафа и отменил казнь.

По мнению обвинения, Мушарраф, занимавший с 2001-го по 2008 год пост президента Пакистана, совершил госизмену в 2007 году, когда ввел чрезвычайное положение и приказал арестовать судей Верховного суда. По законам Пакистана государственная измена карается смертной казнью или пожизненным заключением.

28 ноября прошлого года Высокий суд Исламабада постановил отложить объявление приговора Специальным судом после рассмотрения соответствующей петиции, поданной Министерством внутренних дел Пакистана, которое попросило отсрочку для повторного анализа аргументов по делу. 19 ноября Специальный суд завершил судебное разбирательство по делу от 2014 года о госизмене Мушаррафа и постановил, что приговор будет объявлен 28 ноября. В декабре его приговорили к высшей мере наказания.



