В Петербурге внук Сердюкова сбил Серого. Лошадь не отделалась легким испугом

Авария, которая закончилась гибелью лошади, произошла днем 13 января на Красносельском шоссе в Петербурге. Жеребец оставил вмятину на лобовом стекле Range Rover внука экс-губернатора Ленобласти.

Фото с места аварии прислали в редакцию «Фонтанки» очевидцы, попали кадры и в соцсети. Конь погиб рядом с автобусной остановкой неподалеку от 17-го дома по Красносельскому шоссе, судя по замятому капоту и разбитому лобовому стеклу, удар был достаточно сильный.

Неподалеку расположен конный клуб «Баядера». Там «Фонтанке» рассказали, что владелец вёл молодого скакуна по дороге на привязи. Жеребец вырвался и убежал, затем его сбил автомобиль. Судя по комментариям под фото в «ДТП и ЧП», коня звали Серый.





По информации «Фонтанки», автомобиль зарегистрирован на лесозаготовительную компанию ООО «Интерсолар», руководит которой, по данным СПАРК, Вадим Сердюков, сын бывшего губернатора Ленобласти. Пару штрафов в этом году за различные нарушения ПДД на этом автомобиле получал двадцатилетний внук экс-чиновника, Сердюков Валерий.

Владелец «Интерсолара» рассказал «Фонтанке», что его сын и девушка на пассажирском сиденье не пострадали. Как ему рассказал Валерий, когда на трассе показался конь, он ехал со скоростью около 60 км/ч, успел сбавить примерно до 10 км/ч, но жеребец практически галопом «залетел в машину». «Конь сбежал с территории какого-то незаконного заведения, типа конюшни, которое нигде не оформлено. Когда они приехали после ДТП, то сразу признали свою лошадь, потом передумали и сказали, что она принадлежит конюху. Конюх пас своих лошадей, полностью пьяный, не уследил, две выскочили на КАД», – пересказал версию водителя Вадим Сердюков.

В конном клубе отказались от комментариев о нетрезвости конюха.