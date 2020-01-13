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Лев Лурье
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13.01.2020 16:07
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«Братва, не стреляйте друг в друга» – фильм о декабристах

Фильм «Союз спасения», посвященный восстанию декабристов, вызвал у критиков неудовольствие. Раздражение вызвало даже не очевидно художественное несовершенство картины (прежде всего сценария Никиты Высоцкого и Олега Маловичко). Драматургия отсутствует: множество мужчин в офицерских мундирах создают какую-то нелепую толкотню – понять, что и почему происходит, сложно.

Основная претензия, по словам Антона Долина: «"Союз спасения", хотят того его авторы или нет, звучит как одобрение политики государственного террора по отношению к несогласным». Дмитрий Быков называет фильм «прямо клевещущим на декабризм».

Мне кажется, что и создатели фильма, и его хулители слишком приверженны известному принципу историка-марксиста Михаила Покровского: «История — это политика, опрокинутая в прошлое».

Авторы фильма (задуманного за шесть лет до последних московских протестов и снятого год назад) своим кинополотном несут идею гражданского мира. И у декабристов, и у Николая I – своя правда. И те, и тот желают блага России. Надо бы сесть, успокоиться, переговорить – нет! Лихорадка и нетерпение одних бросают на бунт, других приводят к его кровавому подавлению. 

Замечательные, образцовые, бескорыстные русские люди занимаются в итоге самоуничтожением. Думаю, что сценаристы, и особенно продюсер Константин Эрнст, и правда лелеют достаточно утопическую идею примирения условного Навального  с условным Золотовым. Ни во времена Александра I ( о чем – ниже), ни сейчас она при всем её прекраснодушии не кажется возможной.

Существует и другая модель декабристского движения, усвоенная одинаково и сторонниками большевистского режима, и его либеральными критиками.  Она восходит к прекрасной романтической легенде, придуманной отчасти Александром Герценом, отчасти самими осужденными по делу декабристов: борцы с самовластьем и крепостным правом, противостоящие азиатской деспотии и вступившие с ней в неравный бой. Первенцы свободы, зажегшие искру, из которой возгорится пламя. 

Эту концепцию разделял Владимир Ленин: в его исторической картине декабристы будят Герцена, тот – народников, а за Желябовым и Перовской дело подхватывают большевики.

Ленинский взгляд был доработан начальником по декабризму в советской историографии академиком Милицей Нечкиной, и в этом виде вошел в школьные учебники. При коммунистической власти слова доброго нельзя было сказать ни об эсерах, ни о меньшевиках, ни о кадетах, ни, естественно, о монархистах. А о декабристах – пожалуйста. 

Но декабристы выступали за парламентскую демократию, независимый суд и равенство всех перед законом, а коммунистическая реальность сводилась к тоталитарной власти государства над гражданином. Декабристы – союзники интеллигенции в борьбе с советской властью. Первой ударила декабристами по большевикам Зинаида Гиппиус: «Простят ли чистые герои?/ Мы их завет не сберегли./ Мы потеряли все святое: / И стыд души, и честь земли». Эта традиция была подхвачена романами Юрия Тынянова, продолжена Натаном Эйдельманом, Булатом Окуджавой, Яковом Гординым, популярнейшим фильмом Владимира Мотыля «Звезда пленительного счастья» и «Петербургским романсом» Александра Галича: «И все так же, не проще, век наш пробует нас – можешь выйти на площадь в тот назначенный час?! Где стоят по квадрату в ожиданье полки – от Синода к Сенату как четыре строки».

Недаром одно из первых оперативных мероприятий, в котором принимал, судя по его воспоминаниям, участие молодой офицер КГБ Владимир Путин, – разгон демонстрации 1975 года на Сенатской площади к 150-летию восстания, который шел под лозунгом: «Декабристы – первые русские диссиденты».

Я бы не сказал, что авторы фильма пытаются опровергнуть мысль о праведности декабристов, они скорее хотят найти некий путь, который позволил бы им прийти к мирному компромиссу с властью. Такого пути, к сожалению, не было. И Союз Благоденствия, и Северное общество пытались его достичь, но Александр I, только что победивший Наполеона «царь царей», не нуждался в советах, занимался по преимуществу международной политикой и считал, что Россия никаких реформ не достойна и в них не нуждается.

Как писал Марк Алданов: «Декабристы ничего не разрушили и ничего не создали. Ценность того, что они сделали, заключается всецело в их легенде». Компромисс между Чацким и Молчалиным едва ли возможен, выигрывают Софью почти всегда Молчалины. Как писал Ключевский «декабрист послужил оригиналом, с которого списан Чацкий».

Декабристы не были профессиональными революционерами, как, скажем, народовольцы. Грибоедов иронически называл их общества: «У князь-Григория секретнейший союз, по четвергам». Они были офицеры, отцы семейства, помещики – а потом уже вольнодумцы. Огромное большинство членов тайных обществ не приняло участие в восстаниях. Напротив те, кого увлекли Рылеев и Муравьев-Апостол, были молодыми подпоручиками и прапорщиками, никогда в обществах не состоявшими.

Говоря о бунте, в сущности – последней попытке дворцового переворота, следует помнить, что родители декабристов принимали участие, с ведома Александра I, в убийстве его отца императора Павла, а деды – в свержении и убийстве Петра III. 

Фильм все же советую посмотреть – само восстание снято великолепно, замечательная историческая реконструкция. Ну и повод перечитать воспоминания об этом трагическом дне, многое предопределившем в нашей истории. 

Время у нас непростое, противостояние власти и общества все нарастает. Но это не значит, что этим противостоянием меряется все в окружающей жизни. В конце концов (и это прекрасно), мировая история никак не зависит от нынешней политической конъюнктуры. Путин Путиным, Пушкин Пушкиным.

Лев Лурье

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