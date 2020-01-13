В четырех регионах РФ мест концентрации ДТП стало меньше только на бумаге

В Счетной палате выявили, что данные о снижении количества аварийных участков на дорогах за 2018 год, предоставленные четырьмя российскими регионами, оказались ложными. Речь идет о Ярославской, Кировской, Улан-Удэнской и Ижевской городских агломерациях.

Как говорится в материале СП, в предоставленных отчетах за 2018 год в Ярославской агломерации мест концентрации ДТП нет, в Кировской их количество снизилось на 64,9%, в Улан-Удэнской – на 76%, и в Ижевской – на 78%. Однако проверка и сравнение с официальными данными ГИБДД показали, что эти данные недостоверны, передает 13 января ТАСС.

Согласно сведениям Госавтоинспекции, по итогам 2018 года в Ярославской агломерации было зафиксировано 40 мест концентрации ДТП, в Кировской их число снизилось всего на 24,3% (а не на 64,9%), в Ижевской – на 47% (хотя указано было 78%), а в Улан-Удэнской и вовсе выросло на 194%.

Снижение количества мест концентрации ДТП на дорогах городских агломераций являлось одним из показателей при реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2017–2018 годах. К концу 2018 года число таких мест должно было быть снижено до 50% по сравнению с итогами 2016 года. Таким образом, ни один из этих четырех субъектов не достиг «планового значения указанного показателя», подытожили в Счетной палате.



