Бросить якорь. Перед Речным яхт-клубом выстроилась очередь из желающих развивать «золотую» территорию

В дискуссии о том, как и кто должен развивать территорию профсоюзного яхт-клуба на Петровском острове, появился аргумент, с которым хорошо знакомы девелоперы, занимающиеся проектами в Петроградском районе. Спикер Заксобрания Вячеслав Макаров, которому этот район политически подконтролен, предложил запретить на участке любую застройку.

проект, предложенный "Санкт-Петербургским парусным союзом"

Как стало известно «Фонтанке», Заксобрание Петербурга рассмотрит вопрос о том, чтобы запретить застройку одного из самых перспективных участков в центре города – территории Речного яхт-клуба на Петровском острове. С этой инициативой выступил спикер регионального парламента Вячеслав Макаров, с ним солидарен глава Петроградского района Иван Громов. Запрет застройки участка обрушит его инвестиционную привлекательность — в числе потенциальных интересантов одни участники рынка называют «Газпром», другие информацию о его притязаниях категорически опровергают.

Накануне Нового года лидер петербургской «Единой России» Вячеслав Макаров внес на рассмотрение депутатов законопроект, который запрещает застраивать территорию Речного яхт-клуба профсоюзов на Петровской косе, рассказал «Фонтанке» собеседник в региональном парламенте. Этот участок площадью 12 га с трех сторон омывает Нева, а на суше подпирает элитная недвижимость, которой застроен почти весь Петровский остров.

Свободная от застройки земля Речного яхт-клуба на протяжении многих лет была предметом конфликтов: она, хотя и принадлежит городу, находится в бессрочном пользовании Ленинградской федерации профсоюзов. Четыре года назад о планах инвестировать в развитие территории заявил «Экохолдинг», выступавший с профсоюзом единым фронтом: совладелец компании Вадим Епишин вскоре стал директором Речного яхт-клуба профсоюзов. Проект Вадима Епишина вызвал отторжение у сообщества яхтсменов, тренирующихся на Петровской косе: они утверждали, что он подразумевал строительство элитной недвижимости вместо развития спорта. Летом 2019 года компания «Проектная культура» разработала новый проект по заказу федерации профсоюзов.

В комитете по градостроительству и архитектуре «Фонтанке» подтвердили, что представленную концепцию рассматривали на нескольких совещаниях с участием комитета по физической культуре, КГИОПа, комитета имущественных отношений и администрации Петроградского района. Замечания для доработки проекта в середине сентября направили профсоюзам. В частности, проект шел вразрез с законодательством об охранных зонах, отраслевой схемой базирования в Петербурге маломерного флота, выяснили в комитете; кроме того, в замечаниях говорилось о «нерациональных планировочных решениях», на которые обратила внимание районная администрация.





Вероятно, подозрения у районной администрации вызвали предусмотренные в проекте корпуса общей площадью 23 тысячи кв. метров, где должны разместиться «комнаты отдыха для спортсменов», медико-восстановительный центр и подземный паркинг. Таким образом застройщики нередко пытаются выдать за базы отдыха или физкультурно-оздоровительные центры комплексы апартаментов, то есть фактически либо жилье, либо гостиницу. Кроме того, концепция включает строительство конференц-залов и ресторана.

В КГА подтвердили, что на конец 2019 года профсоюзы не представили доработанный проект. В свою очередь, Вадим Епишин заверил «Фонтанку», что на сегодняшний день у клуба «нет планов по реконструкции». Он подчеркнул, что в этом году яхт-клуб намерен сосредоточиться на улучшении «текущей материальной базы». О разработке нового проекта планировки для развития территории, по его словам, речи не идет, по крайней мере в нынешнем году. Обновление в будущем директор клуба не исключил.

Тем не менее, в конце прошлого года переговоры о судьбе яхт-клуба вновь активизировались. В них вступил новый интересант: девелопер Владимир Любомиров, вице-президент Санкт-Петербургского парусного союза. Он руководит расположенными недалеко от Лахта Центра портом «Геркулес» и Яхт-клубом Санкт-Петербурга – строительство этих объектов финансировал "Газпром". А до того девелопер построил яхт-клуб «Терийоки» на берегу Финского залива.

Сам Владимир Любомиров сказал «Фонтанке», что Парусный союз пытается взять на себя роль медиатора в конфликте между яхтсменами, профсоюзами и городом. Союз, сообщил он, сам провел градостроительный анализ и представил свое видение развития территории клуба на Петровской косе. «Чтобы привести яхт-клуб в соответствие современным стандартам, сохранить его историческое значение, сделать его полноценным центром парусного спорта и объектом туристической инфраструктуры, нужна конструкция в виде концессии или государственно-частного партнерства. Мы предлагаем городу зафиксировать предельные параметры застройки и сформировать именно такую правовую базу, которая позволит реализовать этот проект», — сказал Владимир Любомиров.

Концепция, которую направил союз на рассмотрение в КГА, предусматривает принципиальное зонирование: отдать 34,2 тысячи кв.метров напротив набережной Макарова под совмещенную зону объектов Речного яхт-клуба и общественного пространства. В какой пропорции — не указывается. Квадратный участок площадью почти 15 тыс. кв. м напротив — под парусный спорт, то есть Школе высшего спортивного мастерства по водным видам спорта. 34,5 тысячи кв. м на северной оконечности острова, где сейчас располагается здание яхт-клуба — под рекреацию, как и 45,8 тысяч кв. метров восточнее участка школы. По периметру участка проект предусматривает организацию променада, который будет «срезать» южную оконечность острова, которая формирует Рабочую гавань, и проходит сквозь территорию яхт-клуба.

Парусный союз предложил три варианта обновления Петровской косы. На одном из них круглое здание оздоровительного центра предлагается оснастить вертолетной площадкой, а по соседству обустроить открытый бассейн и «здание для награждений».

Пока переговоры Парусного союза с профсоюзом назвать успешными сложно. «Они (Парусный союз. – прим. ред.) делали предложение по реконструкции территории, но на сегодняшний день у нас нет планов по реконструкции. То, чем они занимаются, это их личная инициатива, не поддержанная и несогласованная, – сказал «Фонтанке» директор «Санкт-Петербургского речного яхт-клуба профсоюзов» Вадим Епишин. – Мы его и не рассматривали особо. Это инициатива общественной организации, к которой мы не имеем отношения. Если они считают, что имеют моральное право на чужой территории разрабатывать какие-то концепции — ну, ради бога. Президент Парусного союза написал письмо с просьбой дать какие-то данные, мы ему ответили, что никаких данных не дадим и не поддерживаем его инициативу по разработке концепции реконструкции яхт-клуба».

При этом собеседник «Фонтанки», знакомый с ходом обсуждения судьбы участка, не исключает, что Владимир Любомиров может выступать в качестве лоббиста интересов «Газпрома». «Любомиров – абсолютно «газпромовский» человек», – соглашается другой собеседник на рынке. Источник «Фонтанки», близкий к структурам корпорации, сообщил, что «Газпром» действительно может интересоваться территорией яхт-клуба на Петровской косе. По словам близкого к «Газпрому» собеседника и источника в морской отрасли, исполнителем проекта может стать группа компаний «Гранит», постоянный подрядчик «Газпрома», которая возводила, в частности, олимпийские объекты в Сочи. Гендиректор ГК «Гранит» Андрей Евдокимов заявил «Фонтанке», что с ним никто переговоров об этом проекте не вёл.

Сам Владимир Любомиров эту информацию категорически опроверг: по его словам, «Газпром» не интересуется территорией Речного яхт-клуба. Он напомнил, что в 2012 году «Газпром» планировал инвестировать в профсоюзный яхт-клуб, но затем отказался от проекта (в пользу порта «Геркулес» у подножья Лахта-центра.— прим.ред.). Сейчас корпорация занята возведением не только «Геркулеса», но и яхт-клуба в Стрельне по соседству с Константиновским дворцом. «Если бы инвестором Речного яхт-клуба профсоюзов выступил «Газпром», это было бы большое счастье для города. Но нет у «Газпрома» такого желания», — сказал Владимир Любомиров «Фонтанке». Сам предприниматель тоже, по его словам, не претендует на участок: «Даже при всем желании лично я как инвестор – вряд ли тот, кто заинтересован в этом объекте. У меня большая работа в Лахте, я не вижу сил и возможностей распыляться».

Другой собеседник «Фонтанки», знакомый с ходом переговоров, тоже отмечает, что «Газпром» вряд ли заинтересован в создании конкурента «Геркулесу»: там запланированы места для 1000 лодок, а спрос на парковку яхт в городе небольшой. Но вне зависимости от инвестора, можно ожидать, что на Петровской косе появится стоянка для элитных яхт в духе яхт-клуба "Буревестник" с сильной коммерческой составляющей: без этого инвестиции не окупятся, полагает он.

Тот факт, что дискуссия о судьбе Речного яхт-клуба профсоюзов активизировалась, подтверждает борьба за статус «главного представителя интересов яхтсменов», который даст возможность участвовать в переговорах. Речь идет о конфликте на выборах президента главной городской профильной федерации – Санкт-Петербургского парусного союза (СППС). Голосование назначено на 1 февраля. Претендентов двое: действующий глава Сергей Алексеев, чью кандидатуру активно поддерживает Владимир Любомиров, и Алексей Семенов, вице-президент петербургской Ассоциации яхт класса SB20. Алексей Семенов – девелопер, который занят застройкой поселка Новоселье в Ленинградской области. Исполнительным директором ассоциации, выдвинувшей Семенова на пост президента Парусного союза, выступает глава администрации Петроградского района Иван Громов.

Что интересно, в предвыборной программе обоих претендентов на президентский пост есть упоминание Речного яхт-клуба и необходимости его развития. Алексеев, в частности, пишет, что «приоритетом в работе СППС на ближайшие годы станет развитие этой территории» [Петровской косы]. Семенов заявляет, что необходимо «закрепить территорию в собственности города» и с помощью поправок в Генплан придать ей статус «объекта регионального значения», защитив таким образом от посягательств на застройку.

Между тем, в преддверии выборов в Парусном союзе наблюдался аномальный наплыв желающих получить членство, а значит, и право голоса. Знакомые с ситуацией яхтсмены рассказывают: сторонников «нагоняли» обе стороны конфликта, и число участников союза резко выросло почти вдвое. Нынешнее руководство союза приостановило рассмотрение новых заявок до избрания нового руководителя. Конфликт даже перешел в судебную плоскость: яхтсмену Вадиму Пушеву удалось в виде обеспечительных мер добиться запрета на ограничение приема новых участников в Союз. Оппоненты указывают: Вадим Пушев – член экипажа Ивана Громова и может действовать в его интересах.

Свою концепцию развития Речного яхт-клуба Парусный союз незадолго до нового года направил губернатору Александру Беглову. Документ сопровождается письмом, где говорится: «недопустимо сокращение территории яхт-клуба в пользу строительства непрофильных объектов». Свою концепцию Парусный союз попросил учесть при разработке проекта планировки территории (ППТ).

Письмо пришлось как раз вовремя: за два дня до этого, 17 декабря, комитет по градостроительству и архитектуре отменил свое полуторагодичной давности распоряжение о подготовке проекта планировки этой территории.

В ноябре 2018 года проект планировки, который подготовило ГКУ «Научно-исследовательский и проектный центр Генерального плана Санкт-Петербурга», рассмотрели на общественных слушаниях. Общее впечатление получилось «ни вашим, ни нашим». С одной стороны, ППТ не оставлял шансов ни для гостиниц, ни для псевдожилья. С другой стороны, инфраструктуру для обслуживания и хранения судов он отодвигал в глубь острова, что вызвало нарекания у яхтсменов.

Отменив распоряжение, комитет «похоронил» этот проект планировки территории. В яхтенном сообществе это вызвало большие опасения, что новый ППТ будет разрабатывать уже не НИПЦ Генплана, а частная компания в интересах частного же инвестора. «Мы даже начали готовить очередное коллективное письмо Александру Беглову», – сказал Никита Бриллиантов, один из самых активных представителей сообщества яхтсменов, тренирующихся в Речном яхт-клубе и возражающих против застройки территории.

Однако пока с заявлением о выпуске распоряжения о подготовке нового ППТ в Смольный никто не обращался, подтвердили «Фонтанке» в комитете.

За несколько дней до нового года в Смольном собралась рабочая группа по инвентаризации зеленых насаждений. Это совещательный орган, голоса в котором имеют представители профильных комитетов и Заксобрания. На повестке был вопрос о том, чтобы придать статус зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП) всему участку Речного яхт-клуба целиком. Этот статус превращает территорию в зону, где разрешено только отдыхать. Согласно городскому закону, на территориях ЗНОП запрещается предоставлять участки для капитального строительства, за исключением объектов метрополитена.

С предложением внести участок в перечень ЗНОП выступила администрация Петроградского района под руководством Ивана Громова, чиновника, который в свободное от работы время занимается яхт-спортом.

Голоса участников рабочей группы неожиданно разделились почти поровну, рассказали «Фонтанке» присутствовавшие; с перевесом в один голос победила идея все же придать территории «зеленый» статус. Против полного запрета любого строительства на территории Речного яхт-клуба выступили комитет имущественных отношений (КИО) и комитет градостроительства и архитектуры. В поддержку же идеи администрации Петроградского района проголосовали чиновники комитета по контролю за имуществом и депутат Заксобрания Сергей Никешин. Окончательное решение о том, придавать ли территории статус зеленых насаждений, принимает именно парламент.

«С точки зрения законодательства, подобного рода территории не подлежат включению в перечень ЗНОП,— объяснили «Фонтанке» свою позицию в комитете имущественных отношений. — Там как минимум уже расположены объекты капитального строительства, которые находятся в частной собственности, и городская недвижимость, переданная на вещном праве». В комитете по контролю за имуществом на вопрос «Фонтанки» о том, почему их позиция разошлась с мнением КИО, ответили лаконично: «Так как администрацией Петроградского района была предоставлена информация о возможном использовании данной территории под уплотнительную застройку, мы поддержали район и проголосовали за включение данной территории в ЗНОП».

«Кто сказал, что там нужна стройка? Петровский остров и так почти весь застроен. Ему нужна зеленая рекреационная зона, и территория Речного яхт-клуба для этого отлично подходит. Спикер Заксобрания Вячеслав Макаров много раз говорил, что депутаты выступают за сохранение зеленых насаждений и против уплотнительной застройки. Мы движемся в обозначенном им курсе», – объяснил «Фонтанке» свою позицию Сергей Никешин.

К слову, это не первый случай, когда председатель Заксобрания ставит препятствия на пути реализации инвестиционных проектов, связанных с застройкой территорий Петроградской стороны – его избирательной территории. Правда, иногда его публичные заявления о желании спасти исторический центр от уплотнительной застройки расходятся с делами. Например, намерение Вячеслава Макарова превратить в парк стройплощадку, где возводит элитное жилье компания «Бронка групп», так и осталось на бумаге: законопроект депутаты приняли в первом чтении, а после этого отложили в долгий ящик.

Сразу же после заседания рабочей группы при Смольном Вячеслав Макаров лично внес законопроект по яхт-клубу в парламент. Узнать мнение Вадима Епишина об этой инициативе, которая ставит крест на любых планах по реализации инвестиционных проектов на территории, «Фонтанке» не удалось: директор Речного яхт-клуба на звонки и сообщения не ответил. Впрочем, как отмечает собеседник «Фонтанки» на рынке, город в последнее время и без того демонстрирует, что видит дальнейшую судьбу территории Речного яхт-клуба без участия профсоюзов.

Речь идет о судебных тяжбах между профсоюзом (точнее, принадлежащим ему юридическим лицом «Санкт-Петербургский речной яхт-клуб профсоюзов» под руководством Вадима Епишина) и государственной Школой высшего спортивного мастерства по водным видам спорта (ШВСМ), которая подчиняется петербургскому спортивному комитету. Эта школа располагается там же, на Петровской косе, по соседству с яхт-клубом. И именно школа имеет право распоряжаться причальными стенками, установленными вдоль берега острова: эту собственность город передал ей в управление. Несмотря на это, доходы от аренды причальных мест до лета 2019 года получал профсоюз, а не город. Школа пожаловалась в суд на незаконное обогащение профсоюзного яхт-клуба и потребовала взыскать с него 309 млн рублей. В конце декабря суд иск удовлетворил, но сумму ущерба значительно снизил – до 107 тысяч рублей. Сам Вадим Епишин ранее в разговоре с «Фонтанкой» называл этот иск «попыткой разорить» профсоюзный яхт-клуб и «вытеснить» его с Петровской косы.

Член президиума Санкт-Петербургского парусного союза Никита Бриллиантов сообщил «Фонтанке», что яхтенное сообщество поддерживает решение придать территории «зеленый» статус.

«Для яхт-клуба это плюс», – резюмировал он. В 2016 году яхтсмены подготовили концепцию развития территории, которая включала строительство двух новых эллингов. Сейчас проект перерабатывается. Бриллиантов пояснил, что статус ЗНОП не помешает возвести эллинги, так как эти сооружения могут быть и некапитальными.

«Яхт-клуб – это плоскостное сооружение. Что яхт-клубу надо? Вода, причальные сооружения и место для стоянки яхт на берегу зимой. При этом надо это место оборудовать так, чтобы в холодное время оно было занято яхтами, а летом приносило пользу городу — общественное пространство для проведения парусных мероприятий, морских фестивалей и праздников ( по примеру Кильской парусной недели), которые будут подчеркивать статус Санкт-Петербурга – парусной столицы России. Для этого можно выстраивать некапитальные легкие конструкции, которые потом разбирать».

Мария Карпенко, Ирина Корбат, Денис Лебедев, Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»