Смольный по поводу антимусорных митингов в выходные: нет ни одного проекта мусороперерабатывающего завода

В территориальную схему комблага прямиком из Генплана перекочевали 13 участков, где потенциально могут быть размещены мусороперерабатывающие заводы в Петербурге. Их появление в документе ничего не значит, говорят чиновники.

Комитет по благоустройству 13 января прокомментировал прошедшие в выходные митинги в Ломоносове и Петергофе, где местные жители выступали против строительства мусороперерабатывающих предприятий. О соответствующих планах администрации они узнали из территориальной схемы по обращению с отходами.

Как сообщили в комблаге, на данный момент не существует ни одного проекта строительства мусороперерабатывающего или какого-либо иного производства по обращению с отходами на территории Петербурга. А все 13 участков взяты еще из генерального плана 2005 года, они же фигурировали в аналогичной схеме 2016 года. «Это означает лишь то, что эти места могут быть использованы под строительство таких объектов, но никак не должны быть использованы, – говорят в ведомстве. – Для того чтобы окончательно сформировать данную территориальную схему, как раз и запущен процесс общественных слушаний. Важно получить обратную связь от населения и внести все пожелания и замечания в финальную версию территориальной схемы, если, конечно, будут на то основания».

Кроме того, если все-таки будет принято решение о строительстве, то будут организованы общественные слушания по каждому проекту и экологическая экспертиза. По участкам также можно внести изменения в рамках обсуждения генплана, которое намечено на весну.

В выходные в Петергофе и Ломоносове прошли митинги против строительства МПЗ. Поводом стал проект территориальной схемы обращения с отходами, который Смольный опубликовал для общественного обсуждения. В нем, в частности, предлагается построить юго-восточнее Астрономической улицы в Ломоносове и на улице Братьев Горкушенко в Петергофе объекты обращения с твердыми коммунальными отходами. Вносить замечания по проекту можно до 7 февраля 2020 года.



