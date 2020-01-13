Горсуд оставил в силе решение отменить итоги голосования в «Новоизмайловском». Оно грозит единороссам потерей мандатов

Санкт-Петербургский городской суд оставил в силе решение отменить итоги голосования на участке в муниципалитете «Новоизмайловское». Об этом «Фонтанке» рассказали участники заседания, прошедшего 13 января.

Итоги голосования на участке №1393 Московский районный суд отменил 14 ноября. Это было первое решение суда в пользу проигравших кандидатов-оппозиционеров. Истцы — кандидат от КПРФ Владимир Локтев и самовыдвиженцы Андрей Стариков и Максим Петров — утверждали, что избирательная комиссия сбежала с участка, не составив итогового протокола. В результате, по словам истцов, голосов в их пользу стало значительно меньше, и мандаты им не достались. А депутатами стали сотрудница аппарата «Новоизмайловского» Анна Поцелуева и единороссы Валерий Жилкин и Людмила Павлова.

При этом Московский районный суд, хоть и отменил итоги голосования, тем не менее не предписал избирательным комиссиям составить новый протокол внести изменения в таблицу, где зафиксированы результаты кандидатов. Среди юристов нет консолидированной позиции по поводу того, должен ли избирком в этом случае приступать к активным действиям и перераспределять мандаты. Санкт-Петербургский городской суд не стал корректировать решение нижестоящей инстанции — он просто оставил его без изменений.

Главой муниципалитета «Новоизмайловское» по итогам сентябрьских выборов остался единоросс Сергей Шубин — сын бывшей главы смольнинского комитета по взаимодействию с органами местного самоуправления Нины Шубиной (сейчас она работает советницей председателя Заксобрания Петербурга Вячеслава Макарова). Участок №1393 — не единственный в этом муниципалитете, итоги голосования на котором через суд пытаются отменить проигравшие кандидаты. В конце января состоится очередное заседание по аналогичному иску, касающемуся участка №1386; его рассматривает та же самая судья — Татьяна Лемехова.



