Медведев отменил 1259 устаревших правительственных актов

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 13 января подписал постановление об отмене 1259 устаревших правительственных актов в рамках механизма "регуляторной гильотины", сообщает пресс-служба российского Белого дома.

"Подписанным постановлением с 1 февраля 2020 года признаются утратившими силу принятые в период с 1917 года по 2002 год 1259 актов РСФСР и Российской Федерации и их отдельных положений, содержащих устаревшее регулирование или имеющих статус "действующие", но не применяющихся на практике", – говорится в пояснительной записке к документу.

"Как мы договаривались, это сделано в начале года, чтобы не затягивать отмену неактуальных, зачастую абсолютно абсурдных в современных условиях нормативных правил, снизить административную нагрузку на предпринимателей и других лиц, которые являются объектами проверок", – заявил в понедельник по этому поводу Медведев на совещании со своими заместителями.

По его словам, "пока в работе остается блок ведомственных актов советского периода, их тоже много, и здесь нужно действовать быстрее, потому что времени на реформу контрольной деятельности остается всего лишь один год, она должна быть завершена до 1 января 2021 года".

Премьер-министр также призвал при реализации механизма "регуляторной гильотины" сохранить нормативные акты, предполагающие предоставление льгот.



