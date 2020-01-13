В Финляндии вновь планируются масштабные забастовки. Возможный ущерб от них оценивается в 600 млн евро

Три крупных профсоюза Финляндии объявили о готовящихся забастовках, сообщает 13 января Ilta-Sanomat.

Профсоюз бумажной промышленности (Paperiliitto), Индустриальный профсоюз (Teollisuusliitto) и Профсоюз служащих в сфере промышленности (Ammattiliitto Pro) грозятся устроить двухнедельные забастовки с 27 января, если не придут к согласию в трудовом конфликте – работодатели настаивают на введении 24 часов дополнительной работы для повышения конкурентоспособности, сотрудники же выступают против или, по крайней мере, требуют компенсацию.

Стачки могут нанести серьёзный урон бизнесу. Химпром оценил ущерб от трёхдневной забастовки в декабре 2019-го в 160 млн евро. В случае двухнедельного протеста речь пойдёт о сотнях миллионов.

Ассоциация финской промышленности оценивает возможные убытки от забастовой в 500 – 600 млн евро, а по обороту – до 2 млрд евро.





Более того, акция протеста промышленников может повлиять и на повседневную жизнь. Точных подсчётов пока нет, что стачки могут отразиться на доступности лекарств, топлива, работы воздушного, морского и автомобильного транспорта.

В ноябре 2019-го масштабная забастовка почтовиков, к которым из солидарности присоединились работники других отраслей, окончилась победой профсоюзов. Премьер-министр ушёл в отставку.