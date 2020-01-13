Вернувшийся в Россию Opel планирует расширить модельный ряд до шести автомобилей

Немецкий бренд Opel, который вернулся в Россию после пятилетнего отсутствия, намерен занять не менее 5% рынка. В текущем 2020 году компания планирует расширить свой модельный ряд до шести наименований.

Возвращение бренда Opel на российский рынок началось с минивэна Zafira Life и кроссовера Grandland X. Как рассказал в интервью ТАСС вице-президент Groupe PSA, управляющий директор брендов Peugeot, Citroёn и Opel в России Алексей Володин, первый построен на платформе PSA, которая уже локализована в России и имеет планы по дальнейшему увеличению локализации в Калуге, а выбор второго объясняется тем, что сегмент кроссоверов – самый большой на российском рынке, а также тем, что это чисто немецкая разработка.

К конце 2020 года, по планам компании, линейка Opel в России будет представлена шестью моделями. В частности, в конце первого квартала бренд намерен запустить в производство фургон Vivaro. В каком сегменте будут представлены остальные новинки, пока не раскрывается. Возвращение в Россию моделей Astra, Insignia, Corsa на данный момент невозможно: пока они строятся на старых платформах General Motors и, соответственно, являются интеллектуальной собственностью GM, продавать их на российском рынке Opel не может.

В планах компании – достичь 5-процентной доли на российском автомобильном рынке. «Мы в PSA считаем, что если ты продаешь на рынке более 5%, то ты являешься серьезным игроком. Поэтому наши среднесрочные амбиции по бренду Opel – это построить бизнес таким образом, чтобы занимать на российском авторынке не менее 5%», – отметил Володин.

Напомним, что Opel ушел из России вместе с другими брендами GM в 2015 году на фоне резкого падения спроса. В 2017 году бренд был продан концерну PSA. В конце 2019 года «Опель» официально вернулся на российский рынок, начав прием заказов на микроавтобус Zafira Life и городской кроссовер Opel Grandland X.



