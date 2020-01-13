«Что во мне не так?» Петербургская фигуристка Константинова призналась в кризисе

Петербургская фигуристка Станислава Константинова прокомментировала последние неудачи на официальных турнирах. По словам 19-летней спортсменки, недавние провалы заставили ее о многом задуматься. На прошедшем в декабре чемпионате России Константинова заняла лишь 13-е место.

«Начало вышло довольно бодрым – выступила на фестивале в США в качестве подготовки к сезону, потом прокаты. Не без ошибок, но тоже неплохо, а потом… Потом случился кризис, из которого до сих пор выбираюсь. Случилась какая-то переоценка. Я работала-работала, справлялась с проблемами, знала, что могу, знала, что никогда нельзя лапки складывать. На какой-то момент я отключила эти мысли, и вот в этот-то момент меня как пробило. Я начала сомневаться, думать – что во мне не так? А может, во мне что-то кардинально не так?» – цитирует Константинову ТАСС.

По словам девушки, это был настолько болезненный момент, что ей не хватило трех недель, чтобы подготовиться к турниру в Братиславе. Вдобавок у Станиславы сломались коньки, что не добавило ей положительных эмоций.

«А потом Гран-при в США и полный крах, провал (11-е место из 12. – Прим. ред.). Сколько я после этого работала, пыталась отключиться, делала всё и вот уже стала довольна собой, увидела разницу. А потом Гран-при в Москве и падение с лутца (тоже 11-е место из 12. – Прим. ред.). Паника! И чем больше у тебя ошибок, тем больше ты паникуешь», – подчеркнула Константинова.





Тем не менее фигуристка не отчаивается совсем и даже продолжает осваивать тройной аксель.

Константинова – бронзовый призер зимней Универсиады (2019), серебряный призер этапа Гран-при в Финляндии (2018).

Напомним, что незадолго до Нового года в мире фигурного катания разразилась настоящая инстаграм-война: двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко недвусмысленно высказался по поводу приостановки карьеры Алины Загитовой, чем вызвал бурю эмоций у коллег.