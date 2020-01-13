Первая ракетка мира по бадминтону пострадал в смертельном ДТП. Его микроавтобус ушёл под самосвал

Лидер мирового рейтинга по бадминтону 25-летний японец Кэнто Момота попал в ДТП после турнира в Малайзии. Сам он пострадал, как и другие пассажиры, ехавшие с ним в автомобиле, а водитель погиб.

Как сообщает 13 января Agence France-Presse, ДТП случилось в Куала-Лумпуре сегодня около 5 утра по местному времени, спустя несколько часов после победы японца в турнире серии «Мастерс». Команда спортсмена направлялась в аэропорт, и их микроавтобус врезался в грузовик-тихоход.

По словам пожарных, пассажиры смогли самостоятельно выйти из машины. Водитель погиб на месте. У спортсмена перелом носа и порезы лица. Его тренер, врач и ещё один член команды отделались мелкими травмами. Все они госпитализированы.





Момота возглавляет мировой рейтинг с октября 2018 года. Два раза он становился чемпионом Азии (2018, 2019) и два раза чемпионом мира (2018, 2019), в прошлом сезоне он выиграл девять турниров. Победа в Малайзии стала для него первой в новом сезоне.